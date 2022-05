Conseguir dar autonomia aos colaboradores é um grande desafio! Todo líder almeja ter um time muito bem estruturado e desenvolvido, não é mesmo?

Porém, como fazer isso da melhor forma possível? Quais ações da liderança podem impactar na proatividade do time?

Neste texto, você verá uma série de sugestões que podem ser bastante úteis. Acompanhe e saiba mais!

Dicas de como dar autonomia aos colaboradores

Para dar autonomia aos colaboradores você precisa confiar verdadeiramente nos seus liderados. Não adianta desejar que eles sejam autônomos se você fica, a todo momento, questionando todas as ações dos seus colaboradores, como se quisesse controlá-los.

Portanto, comece a desenvolver a sua equipe e deixá-la por dentro das posturas adequadas para a empresa. Apenas assim é que você conseguirá conquistar um time mais autônomo.

Abaixo damos mais detalhes. Veja:

1. Estabeleça metas claras e em conjunto

As metas devem ser bem claras e, se possível, desenvolvidas em conjunto. Se você não apresenta o cenário esperado, como os seus colaboradores serão autônomos? Afinal, como eles saberão quais passos precisam dar se, na verdade, nem sabem para onde estão caminhando? Pois é!

Por isso, procure manter uma comunicação clara e assertiva na hora de apresentar as metas e dar autonomia aos colaboradores.

2. Mostre que você confia nos seus liderados

Lembra que mencionamos, anteriormente, sobre a importância da confiança? Pois bem… Sem ela, você não será capaz de dar autonomia aos colaboradores.

Você precisa mostrar aos seus liderados que confia nas ideias e sugestões que eles trazem. Caso contrário, se você sempre demonstrar dúvida e desconfiança, pode ser que eles acabem se “segurando” na hora de dar ideias ou atuar de forma mais autônoma.

3. Incentive a autonomia com o reconhecimento

Incentive a autonomia por meio do reconhecimento. Demonstre valorizar as atitudes autônomas e proativas que cada colaborador venha a ter. Isso instigará o grupo a ir atrás do próprio desenvolvimento.

4. Peça sugestões e ideias

Peça algumas sugestões e mostre-se sempre aberto às novas ideias. Isso pode abrir caminho para que os seus liderados venham até você apresentar ideias bastante promissoras.

Sendo assim, se você realmente quer dar autonomia aos colaboradores, deixe claro o quanto a opinião e a ideia de cada um é importante para você.

5. Mantenha-se sempre disponível e tenha uma comunicação amigável

Seja um líder disponível e mantenha uma comunicação próxima e amigável com os seus liderados.

Afinal, como dar autonomia aos colaboradores se você simplesmente desaparece quando eles precisam de dicas e auxílio? Como criar um espírito de confiança se a sua comunicação é fria? Pense sobre isso e comece a se aproximar melhor dos seus colaboradores.

6. Ofereça bons feedbacks construtivos

Por fim, use os feedbacks como um caminho para dar autonomia aos colaboradores. Você pode apontar quais comportamentos autônomos foram interessantes e falar sobre o quanto isso pode ser mantido no longo prazo.

Elogie, apresente caminhos para mudanças positivas e incentive os seus colaboradores a irem cada vez mais longe. Todo esse seu suporte poderá ajudá-los na hora de conquistarem uma posição mais segura e autônoma no ambiente de trabalho.