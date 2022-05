Para definir metas de curtíssimo prazo é preciso ter um olhar atento e buscar estratégias que sejam verdadeiramente eficientes. Caso contrário, você poderá cair no erro de traçar metas que anulam alguns objetivos de longo prazo.

Pensando nisso, fizemos este breve guia com sugestões que possam auxiliar você durante o seu desenvolvimento. Acompanhe.

Como definir metas de curtíssimo prazo?

As metas de curtíssimo prazo exigem muita atenção e dedicação. Muitas vezes, traçamos metas de uma forma equivocada, prejudicando os nossos resultados que serão atingidos mais tarde.

Veja um passo a passo simples que pode vir a lhe ajudar nessa busca:

1. Analise o que deve ser mantido na sua rotina

Verifique, primeiramente, o que deve ser mantido na sua rotina. Quais são as atividades que não podem ficar de fora do seu dia a dia de trabalho/estudo. Ter essa consciência vai lhe ajudar a evitar que determinadas metas anulem as suas prioridades do hoje.

Afinal, apesar de você estar buscando definir metas de curtíssimo prazo, isso não quer dizer que as suas prioridades devem ser deixadas de lado. Pelo contrário! As novas metas precisam encaixar com as urgências que você já possui.

2. Verifique as metas de longo prazo

Analise também as suas metas de longo prazo. Antes de definir as que serão atingidas em pouco tempo, você precisa ter consciência dos objetivos que foram traçados para mais tarde. Isso entra na mesma premissa que apontamos no tópico acima: o hoje não pode anular o amanhã.

Portanto, veja quais foram as metas que você traçou para o seu próximo ano ou anos. Assim será possível encaixar metas curtas que não prejudiquem a sua trajetória.

3. Entenda aonde você quer chegar o mais breve possível

Saiba analisar aonde você quer chegar. Visualize quais são as mudanças que você quer que aconteçam de forma quase que imediata. Porém, seja bastante plausível e realista nesta etapa!

Não adianta querer definir metas de curtíssimo prazo que são impossíveis… Por exemplo, do que adianta dizer que quer se tornar médico em 1 ano, se isso é impossível? Pois é!

Portanto, analise o cenário que você quer viver daqui um tempo (pouco tempo) e anote isso. Visualizar esse “local do futuro” lhe ajuda a criar passos para chegar lá.

4. Estabeleça passos que não quebrem planos já constituídos

Depois de saber aonde você quer chegar de verdade, estamos diante do momento de definir metas de curtíssimo prazo de fato! Comece a elencar cada micropasso que deverá ser dado para alcançar o que você traçou no tópico acima.

Lembre-se de ter sempre ao seu alcance aqueles planos que já foram constituídos. Eles precisam estar alinhados às suas metas de curto prazo, a fim de evitar que você acabe anulando algumas coisas em sua vida.

5. Verifique quais habilidades e conhecimentos você precisa para atingir essas metas

Verifique todas as habilidades e conhecimentos que devem entrar em cena para atingir as metas de curto prazo. E mais importante do que isso, comece a agir o quanto antes. Dessa forma você conseguirá cumprir os seus objetivos e ainda manter a sua trajetória alinhada com o seu futuro.

Boa sorte no seu desenvolvimento pessoal!