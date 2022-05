Como desativar legendas ao vivo no Google Chrome (2022)

Um recurso de legendas ao vivo no Google Chrome traduzirá o idioma de áudio em inglês para as legendas. Muitas pessoas ativam as legendas ao vivo no Chrome para assistir aos vídeos no navegador com legendas. Se você ativou as legendas ao vivo no Chrome e agora deseja desativá-las, este artigo o ajudará com isso.

Desativar legendas ao vivo no Google Chrome

Neste artigo, discutiremos como você pode desativar as legendas ao vivo no Chrome.

Desativando legendas ao vivo

Se você deseja desativar as legendas ao vivo no Chrome, pode fazê-lo no menu de acessibilidade. Para isso, siga os passos abaixo-

Clique nas três elipses no canto superior direito do navegador Chrome.

No menu que se abre, clique no botão Definições opção.

Aqui, dirija-se ao Avançado guia e, em seguida, vá para o Acessibilidade seção.

Você vai encontrar o Legenda ao vivo alternar aqui.

Desative-o e você terá desativado com sucesso as legendas ao vivo no Chrome.

Personalizar legenda dinâmica do Chrome

Se você não deseja desativar a legenda ao vivo do Chrome, mas apenas deseja personalizá-la, tem a opção de fazê-lo. Abaixo estão as etapas para personalizar a legenda ao vivo do Chrome-

Aberto cromada no seu navegador e clique no botão Três elipses no canto superior direito da janela do aplicativo.

Agora no menu que se abre, clique no botão Definições opção.

Dirija-se ao Avançado guia no Definições janela.

A seguir, role para baixo até o Acessibilidade seção.

Aqui, clique no Preferências de legenda opção.

Você poderá personalizar as legendas ao vivo agora. Você pode alterar a cor de fundo, transparência e muito mais.

Palavras finais

É assim que você pode desativar as legendas ao vivo no Chrome. Seguindo as etapas acima, você poderá desativar e personalizar as legendas ao vivo no Chrome.

