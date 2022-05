Como desligar o telefone Android sem o botão liga / desliga (2022)

Você ainda pode ligar e desligar seu telefone Android se o botão liga / desliga não funcionar por algum motivo. Existem diferentes métodos para desligar o seu telefone Android sem o botão liga / desliga.

Todos os telefones, sejam telefones comuns ou smartphones, vêm com botões de energia dedicados para ligá-los e desligá-los. E, além de reiniciar, inicializar no bootloader e fazer chamadas de emergência, o botão liga/desliga nos smartphones também executa outras funções.

Portanto, caso o botão liga / desliga esteja danificado ou solto, o dispositivo não funcionará. Como resultado, você não pode mais ligar ou desligar o telefone com o botão Liga/Desliga. Mas não se preocupe, este guia irá ajudá-lo a resolver o problema. Você aprenderá como desligar um telefone Android sem o botão liga / desliga.

Desligue o telefone Android sem o botão liga / desliga 2022

Apesar do fato de que a maioria dos telefones Android vem com chaves duráveis, elas ainda podem ser danificadas por quedas. Além disso, se você possui um telefone antigo, é mais provável que o botão liga / desliga se solte e pare de funcionar.

Provavelmente porque os botões de energia usados ​​em telefones mais antigos não são de boa qualidade ou o mapeamento não é preciso. Mas, os telefones Android podem ser desligados sem pressionar o botão liga / desliga usando vários métodos ocultos. Eles podem parecer complicados, mas não são difíceis de dominar. Você pode usar este guia para obter maneiras alternativas de desligar um telefone Android se encontrar esse problema.

Usando configurações

Desligar o telefone pode ser uma opção separada em alguns telefones Android. Se isso acontecer com você, não se preocupe. Diferentes OEMs oferecem diferentes opções de desligamento.

Quando isso acontecer, você deve verificar as configurações do seu telefone. As etapas abaixo devem economizar algum tempo.

1. Abra o Definições aplicativo em seu dispositivo Android.

2. Em seguida, procure Desligar ou Desligar.

3. Você verá todos os Definições associado a isso.

4. Clique na opção se a vir.

5. Você será levado ao Página de configurações Onde ele é localizado.

6. Em seguida, selecione o Desligar/Desligar/Desligar opção. Uma vez selecionado, seu telefone será desligado sem que o botão liga/desliga seja usado.

A acessibilidade já está disponível em quase todos os dispositivos Android. Há uma pequena caixa flutuante que permite executar várias ações simplesmente tocando nela.

Isso é semelhante ao Assistive Touch no iPhone. E, esse recurso facilita desligar o telefone.

1. Navegue até o Definições página.

2. Use a barra de pesquisa para encontrar Acessibilidade.

O menu do Assistente pode ser ativado em telefones Samsung selecionando Interação e Destreza.

Você pode pesquisar acessibilidade em outros telefones, como Xiaomi, Vivo e Oppo. Basta ligar o seu Menu de acessibilidade atalho.

3. Toque na caixa flutuante para encontrar o poder depois de habilitá-lo.

É importante observar que alguns telefones exigem uma barra de navegação para acessar a acessibilidade. Nesse caso, você pode tentar verificar a barra de navegação se estiver com problemas.

Comando ADB para desligar o telefone

Se o botão liga/desliga estiver quebrado ou a tela estiver danificada, não é a maneira mais conveniente de desligar um dispositivo Android.

Você pode, no entanto, desligar um dispositivo Android e reiniciá-lo no modo de segurança, modo de sistema, modo de carregador de inicialização ou modo de recuperação usando comandos ADB.

Um dispositivo Android só pode ser acessado através do ADB através de um PC ou laptop. Seu dispositivo Android também deve estar habilitado para depuração USB.

De qualquer forma, vamos descobrir como desligar seu telefone Android sem os botões liga / desliga e volume.

1. Instale o ferramentas mais recentes da plataforma Android SDK em seu computador Windows. Ou configure a inicialização rápida e o ADB no seu Mac.

2. Se você ainda não o ativou, Ativar o USB depuração no seu dispositivo Android.

3. Agora, abra Prompt de Comando do Windows ou Terminal Mac.

4. Conecte seu dispositivo através de um cabo USB compatível com seu computador.

5. Use o comando a seguir para certificar-se de que o computador e o telefone estejam conectados corretamente.

adb devices (on Windows) ./adb devices (on Mac)

6. Siga estas etapas para desligar seu telefone Android usando o ADB. O ‘p‘ apoia ‘desligar’.

adb shell reboot -p

Agora, sem pressionar o botão Power, seu dispositivo Android será desligado.

7. Você pode usar o seguinte comando para redefinir seu telefone sem precisar usar o botão liga/desliga.

adb reboot

Se o seu telefone não estiver respondendo ao toque, você pode desligá-lo usando o método ADB.

Ligar/desligar programado para desligar o seu telefone Android

Existe outra opção chamada Agendar Ligar e Desligar disponível em todos os telefones Android. Você já sabe o que é pelo nome. Você também pode usar esse recurso para desligar telefones Android sem um botão liga / desliga.

Aqui está como fazê-lo.

1. Abra seu Configurações do telefone.

2. Vá para o Página de agendamento.

3. Opção Agendar Ligar/Desligar aparecerá em Configurações relacionadas.

4. Você pode clicar nele. Uma página será aberta para você selecionar suas configurações.

5. Nesta página, você pode definir a hora em que a energia será desligada. Se você quiser desligar imediatamente, defina-o para o horário mais próximo.

6. Depois que o cronômetro expirar, seu telefone desligará automaticamente sem a necessidade de pressionar o botão Liga/Desliga.

Você pode encontrar essa opção na maioria dos telefones.

Desligue o telefone usando aplicativos de terceiros

Você também pode usar um aplicativo de terceiros como alternativa. Você pode tentar o Power Menu como exemplo.

1. Baixe o aplicativo Power Menu do Loja de aplicativos do Google.

2. Selecione a opção Leve-me para as configurações.

3. Permitir que o aplicativo acesse Acessibilidade.

4. Agora você pode retornar ao aplicativo. Basta tocar no Abra o botão do menu de energia.

5. Agora você pode optar por desligar o computador.

Quando o telefone está com pouca bateria, talvez você não precise fazer nada, pois ele será desligado automaticamente. Conecte seu telefone ao adaptador de energia para ligá-lo novamente.

Desligue o telefone usando as configurações rápidas

Nas configurações rápidas de muitos OEMs, há uma opção para desligar. A Samsung é um exemplo popular. Você pode acessar as configurações rápidas tocando em um único botão. Mas esta opção não está disponível em todos os telefones.

Confira estas etapas rápidas para desligar seu telefone Android sem o botão liga / desliga usando as configurações rápidas.

1. Toque no Configurações rápidas botão em seu telefone.

2. Localize o ícone Energia na página Configurações rápidas.

3. Selecione-o. Todas as opções de energia serão exibidas.

4. Clique em Desligar para desligar o telefone sem pressionar o botão liga/desliga.

Desligue o telefone Android usando o Assistive Touch

Alguns dispositivos vêm com toque assistido pré-instalado. A função é semelhante à do iPhone. Infelizmente, a maioria dos telefones não oferece esse recurso.

Não se preocupe, temos um método alternativo de obter um Toque Assistivo. Vamos dar uma olhada em como desligar o telefone sem pressionar o botão liga / desliga.

1. Vá para o Loja de jogos e baixe o aplicativo Assistive touch. Ignore se você já tiver um recurso de toque assistido em seu telefone.

2. Inicie o aplicativo. Em seguida, conceda as permissões necessárias.

3. Agora, abra o menu personalizado no aplicativo. Adicione o Opção de energia a um painel.

4. Volte agora. Selecione os Ícone de assistência.

5. Uma lista de opções aparecerá, clique no botão Power. Existem várias opções de energia disponíveis.

6. Para desligar o telefone sem pressionar o botão liga/desliga, selecione Desligar.

Desligue o iPhone nas configurações

1. Vá para o Definições página. Selecionar Em geral.

2. Role até a parte inferior da página para encontrar o Botão desligar.

3. Para desligar o dispositivo, toque no botão liga/desliga e deslize-o para a direita.

Desligue o dispositivo Samsung via Bixby

Os comandos de voz Bixby também podem ser usados ​​para desligar o Samsung Galaxy sem usar a tecla Power.

Inicie o Samsung Bixby. Use o “Desligar/Desligar o telefone” comando. Você será solicitado a escolher “Desligar“. Clique nele para desligar o seu dispositivo Samsung.

Saber desligar o telefone sem usar o botão liga / desliga pode ser um salva-vidas. Você pode usar qualquer um dos métodos acima que atendam às suas necessidades.

