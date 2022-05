Como digitar um número de telefone e descobrir quem é (2022)

Você deve ter recebido uma chamada de um determinado número algumas vezes e não consegue reconhecer o chamador. Não é seguro ligar de volta para um número desconhecido, pois pode ser um golpista em potencial ou um agente de vendas. Embora as pessoas em todo o mundo recebam várias chamadas robóticas, a simples curiosidade geralmente fica empolgada e elas querem saber quem ligou. Então, neste post, falaremos sobre como digitar um número de telefone e descobrir quem é.

Digite um número de telefone e descubra quem é?

Saber a quem um determinado número de telefone pertence pode fazer com que você se sinta seguro e tranquilo. Abaixo estão alguns métodos que você pode tentar encontrar um número de telefone pertencente a quem.

Pesquisar no google

O Google é o primeiro lugar que você deve ir para descobrir quem está ligando para você. Seus algoritmos bem programados podem ajudá-lo a descobrir instantaneamente se a chamada está vindo de uma empresa. Se for um número de telefone fixo de uma empresa conceituada, você consegue obter resultados rapidamente.

Usar pesquisa reversa de telefone

As pesquisas reversas de telefone podem ser entendidas como uma coleção de números de telefone com detalhes associados de seus proprietários. De muitas maneiras, é como uma lista telefônica com os detalhes do usuário para recuperar os detalhes de contato de uma pessoa ou empresa. Muitos sites estão usando os quais você pode encontrar um número de telefone que pertence a quem.

Há uma variedade de sites de pesquisa reversa do telefone na internet que oferecem algumas informações gratuitamente. Mas para melhor precisão e detalhes, eles cobram uma taxa para acessar informações identificáveis. Abaixo estão alguns dos sites de pesquisa de telefone mais comuns:

Pesquise o número nas redes sociais

Se o número estiver associado a uma empresa, provavelmente será exibido em qualquer plataforma de mídia social. Basta abrir qualquer rede de mídia social popular e digitar o número na barra de pesquisa.

Ligue para o número

A última opção que você pode tentar é ligar de volta para o número. Não é a opção mais segura, pois você pode acabar ligando para um golpista ou para uma pessoa que não deseja alcançar. Se a pessoa for alguém com quem você não quer falar, desligue a ligação ou bloqueie o número.

Empacotando

Isso foi tudo sobre digitar um número de telefone e descobrir quem é. Esperamos que os métodos mencionados acima tenham ajudado você. Se você ainda tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

GUIAS RELACIONADOS: