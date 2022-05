Como escapar de todas as prisões no BitLife 2022 (todos os 14 layouts de prisão)

BitLife é um jogo de Estimulação de Vida muito popular onde o jogador define seu papel desde o nascimento até a morte. Eles precisam escolher um avatar e podem fazer o que quiserem. Você também pode entrar na prisão se cometer algum crime. Mas se você for para a cadeia, não será uma tarefa fácil sair dela. O mundo da Bitlife está ao seu alcance com um dispositivo que oferece tudo isso. É possível se tornar um YouTuber famoso ou até mesmo comprar seu próprio rancho no jogo. Você também pode ficar preso na prisão se decidir seguir o caminho errado e cometer crimes.

A Bitlife possui presídios de segurança regular, além de presídios de segurança média e máxima. E, as penas de prisão são determinadas pelo crime cometido. Mas, ninguém quer passar tempo em nenhuma dessas prisões, no entanto.

Antes de ir para a prisão, você precisa cometer um crime. Você pode matar qualquer pessoa ou também pode roubar caixas eletrônicos para ir para a cadeia. Mas se você estiver escapando da prisão e eles o pegarem novamente, você receberá punição dupla e ficará mais difícil escapar da prisão. Então, deixe-nos saber como escapar da prisão no BitLife.

Então, é natural que você queira escapar. Jailbreaks, no entanto, não são fáceis. Então, reunimos aqui todos os mapas de prisão em Bitlife para salvá-lo de algum tempo de prisão.

Fuja de todas as prisões em BitLife 2022

Bem, escapando A prisão é uma tarefa muito difícil em BitLife que você tem que passar. Mas é sempre recomendável que todos os iniciantes se movam horizontalmente porque os policiais não o rastrearão quando você se mover horizontalmente. Ter uma parede impedindo-o de vê-lo ou responder ao seu incidente impedirá que ele o veja. Isso significa que você pode se mover livremente para a direita e para a esquerda.

E, para o policial remover o bloqueio, ele deve primeiro se mover horizontalmente. Portanto, para escapar de um policial, você deve sempre tentar bloqueá-lo com qualquer obstáculo.

Existem vários layouts de prisão no jogo. E, a maioria deles são imagens espelhadas um do outro. Isso significa que você tem que fazer algumas mudanças para sair. Mas, se você não escapar com sucesso, o jogo avança um ano e lhe dá uma segunda chance.

Fuja da prisão no BitLife – Layout de mapas de prisão

Deixe-nos saber os layouts de mapa que irão ajudá-lo a escapar da prisão em BitLife.

Layout do Mapa da Prisão 3×4

Bem, este é o mapa mais preciso neste jogo onde você só precisa trazer um guarda de segurança para o canto para prendê-lo com um obstáculo. Depois de fazer isso, você está livre para escapar da prisão facilmente, mas certifique-se de não cometer nenhum crime novamente, ou então sua punição será dobrada.

Este mapa de fuga da prisão é um pequeno mapa 3 × 4. É o mais simples dos mapas. Se este é o seu primeiro, considere-se sortudo. Para sair dessa, tudo o que você precisa fazer é colocar a armadilha no único lugar possível para prender o guarda.

Mapa da Prisão 4×4

Este é um mapa baseado em grade no qual você, o jogador e o guarda se moverão simultaneamente. O guarda se moverá horizontalmente quando encontrar seu movimento. Então você precisa começar da direita para a esquerda até o beco sem saída chegar e depois mover na direção para frente. Agora é só trazer seu personagem de volta ao beco sem saída e chegar à sua posição inicial. Então você pode facilmente chegar ao ponto de saída.

Este é provavelmente o nível mais fácil de alcançar. Finalmente, você volta para onde começou. De lá, vá até a saída e fuja.

Mapa da Prisão 4×4 Segundos

Há um início e um ponto final em cada mapa. Além disso, em cada mapa, há um prisioneiro e um policial. E, o prisioneiro está tentando escapar. O guarda se move de acordo com um padrão estabelecido. Se você pode prendê-lo, você pode ganhar. Portanto, para evitar ser pego pela Guarda, você deve se mover com cuidado.

Esteja sempre um passo à frente deles. Quando chegar ao ponto de saída, você vence. Este mapa requer que você guie seu personagem em uma esquina. Então, para enganar o guarda e escapar, vá em direção ao ponto de saída passo a passo.

4×4 Terceiro Mapa

Para prender os guardas neste mapa, você deve basicamente conduzi-los por todo o mapa. E, mesmo com o pequeno espaço do mapa, prender o guarda não demora muito, considerando a área limitada. Em outras palavras, o vai-e-vem não leva tempo algum.

Layout do Mapa da Prisão 5×4

É novamente um mapa de fácil acesso, onde você não precisa prender o guarda de segurança. Você só precisa se mover para a direção certa e, em seguida, mover-se para baixo antes de um passo para um beco sem saída e, em seguida, mover-se para a direção esquerda e alcançar o ponto de saída facilmente para escapar.

Este é um mapa muito fácil. Você não tem que prender os guardas. Como ele se restringirá por si mesmo. Sua melhor aposta é começar a se mover para a direita.

Layout do Mapa da Prisão 5×5

Neste mapa, o guarda ficará ao lado do ponto de saída, então não será uma tarefa fácil escapar. O guarda também fará dois movimentos do seu único movimento. Então você só precisa chamar a atenção do guarda movendo-se em direção a ele e depois voltar ao ponto de partida novamente.

Agora basta mover para o ponto de saída para escapar. Existem apenas quatro botões na tela e os controles são intuitivos. Se você se mover, a Guarda se moverá duas vezes para cada movimento que você fizer. Como resultado, você deve planejar suas ações de acordo.

Fuga da Prisão 5×6

Neste mapa, você está a apenas dois passos do ponto de saída, mas o guarda estará entre você e o ponto de saída. Então você precisa pegar a esquerda para o beco sem saída, em seguida, basta mover em uma direção ascendente até o fim e apenas virar à direita para o beco sem saída. Agora basta dar um passo para baixo e dar um passo para a esquerda, agora você precisa se mover para sua posição inicial da mesma forma que chega a esta posição e pode chegar facilmente ao ponto de saída.

Em outras palavras, você pode sair da prisão através de uma variedade de rotas e outros métodos. No entanto, é melhor mantê-lo simples. Portanto, escolha a opção que achar mais fácil. Então você sempre vai sair.

Fuga da Prisão 5×7

O Mapa de 5×7 e 7×5 são os mesmos e os usuários precisam pensar de forma idêntica para escapar da prisão. O guarda já está preso, mas você precisa ter certeza de que o guarda se moverá duas vezes para seu único movimento. Então, basta seguir as linhas vermelhas para sair da prisão.

5×7 Segundo Mapa

Você provavelmente achará este nível um dos mais difíceis. O guarda precisará ser atraído por quase todo o perímetro do nível. Então você pode atraí-lo de volta até colocá-lo na situação certa. Dessa forma, você pode escapar.

É sempre o movimento horizontal do guarda que vem primeiro. Além disso, se não houver movimentos horizontais disponíveis, o guarda não o perseguirá. Você pode então passar pelo guarda e chegar à saída.

Fuga da Prisão 6×5

Neste mapa, o guarda ficará ao seu lado e antes do ponto de saída. Portanto, você não pode ir diretamente para o ponto de saída. Você precisa manipular o guarda para que eles possam persegui-lo e você tem que fazer sua direção de acordo.

Você será pego instantaneamente pela Guarda de pé ali. Portanto, você precisa fazer a Guarda persegui-lo para longe do local onde você precisa fugir.

Para fazer isso, siga estas etapas ou (basta seguir a imagem que demos acima)

Continue se movendo para a esquerda até o final. E, siga a parede até o final.

Então, vire à direita. Continue se movendo até chegar ao final. Agora, vire-se e continue andando.

Um passo adiante. Uma barreira irá parar o personagem. Então, vá para a esquerda.

Depois disso, você deve começar a seguir o caminho escolhido para escapar e chegar até aqui.

Fuga da Prisão 6×6

Este é um mapa aventureiro que requer algumas táticas para sair da prisão. O guarda irá segui-lo a cada passo. Então você só precisa manter distância entre você e o guarda e implementar estratégias de acordo. Aqui nós demos a solução na imagem que você pode seguir para escapar da prisão.

Mapa 6×6 Segundos

Enganar os guardas não é tão simples quanto os jogadores pensam, então pode ser um mapa complicado para alguns jogadores. A Guarda sempre voltará do outro lado quando tentar enganá-la.

Como resultado, você precisa ter uma estratégia adequada para superar todos os níveis desafiadores. Estamos preparados para ajudá-lo a obter uma fita de prisão BitLife se você quiser ser encarcerado apenas para esse propósito. Você deve primeiro se tornar um criminoso para obter uma fita da prisão.

Agora é fácil se tornar um criminoso porque roubar um banco, matar alguém ou roubar dinheiro de alguém é crime. Felizmente, não há cenas gráficas no jogo. Você pode jogar minijogos e responder a perguntas de múltipla escolha para descobrir o que você gosta na vida. Tudo o que você decidir importa do começo ao fim.

As fitas que você ganha dependerão de suas decisões. No mapa de 6×6, você tem que dar alguns passos ilógicos para atrair a atenção do Guarda ou trazê-lo para o local desejado.

Fuga da Prisão 7×4

O mapa 7×4 é muito fácil de escapar da prisão em BitLife. Você só precisa dar três passos para a esquerda, em seguida, mover para cima, virar à direita e apenas mover na direção descendente até o beco sem saída. Agora o ponto de saída está perto de você, apenas escape da prisão facilmente.

E, devido a ter algumas paredes a mais do que alguns dos níveis mais fáceis, você pode prender o guarda com mais facilidade.

Layout do mapa de fuga da prisão 8×7

O Map Layout 8×7 parecerá muito fácil, mas é bastante difícil e desafiador porque o guarda se moverá duas vezes para cada movimento feito por você. Então você precisa se mover para quase todo o mapa para enganar o segurança ou então você será pego e receberá punição dupla.

E, a Guarda se moverá em sua direção. Ele tentará primeiro andar horizontalmente. Então, basta seguir as linhas vermelhas.

Fuga da Prisão 8×8

Este é um dos layouts mais difíceis que você terá neste jogo. Você só precisa ficar longe do segurança para chegar ao ponto de saída. É por isso que a maioria de seus movimentos deve estar na direção esquerda do mapa e você pode planejar suas estratégias adicionais de acordo.

Você deve escanear estrategicamente o mapa para encontrar os locais onde você pode prender os guardas para permitir que eles se movam livremente em direção à saída. Você estará se movendo principalmente para a esquerda do mapa.

Mapa da Segunda Prisão 8×8

O ponto de saída é guardado por apenas um guarda. O caminho vermelho deve ser seguido para enganar o guarda.

Depois disso, o prisioneiro deve chegar ao fim para escapar. No jogo, você se torna mais habilidoso em superar os mapas da prisão que ele pretende exibir para testar suas habilidades enquanto joga.

Perguntas frequentes

Como posso escapar da prisão no BitLife facilmente?

Então a Prisão não pode quebrar facilmente, você só precisa seguir algumas táticas para isso. Se você é um iniciante, levará algum tempo para se tornar um jogador profissional e poderá escapar facilmente da prisão sem qualquer ajuda.

Preciso pagar alguma coisa para baixar este jogo?

Não, é um jogo de simulação gratuito que está disponível na Play Store e em diferentes lojas de aplicativos, para que você possa baixá-lo facilmente sem pagar um centavo por isso.

Como posso ir para a cadeia no Bitlife?

Para entrar na cadeia, é preciso cometer qualquer tipo de crime. Se você conseguir escapar e depois for pego novamente por um guarda de segurança, receberá uma punição dupla.

Conclusão – Fuja da Prisão em BitLife

Então, esses foram alguns layouts de mapas que ajudarão você a escapar da Prisão. Espero que este guia sobre como escapar da prisão em BitLife foi útil para você. E, antes de começar, você deve entender a estratégia adequada e o caminho que precisa seguir. Mas tenha cuidado, porque a Guarda se moverá rapidamente para pegá-lo. Caso você tenha alguma dúvida sobre o mesmo, livre para deixar um comentário abaixo.

