Como escolher pera e maçã: dicas para frutas doces

Se você já comprou uma fruta aparentemente boa no supermercado e quando chegou em casa viu que não estava tão boa assim, preste atenção nessas dicas especiais para frutas mais doces e saiba como escolher pera e maçã.

As frutas não estão com o preço mais em conta no mercado, principalmente a maçã e a pera, que costumam oscilar os valores constantemente. Por isso, comprar uma fruta estragada, além de ser um desperdício, faz com que você não economize dinheiro também.

Algumas pessoas, por terem medo de pegar uma fruta que esteja estragada, acabam escolhendo as que estão mais verdes. Quando a fruta amadurece e fica boa ainda é vantajoso, mas na maior parte dos casos, comprar uma fruta verde faz com que, ao amadurecer, ela fique azeda. Portanto, saiba aqui como escolher frutas mais doces.

Saiba como escolher pera e maçã: dicas especiais para frutas mais doces

A maçã é uma fruta muito benéfica para o organismo, pois ela faz parte do grupo de superalimentos, carregando consigo inúmeras vantagens para a saúde.

Com a pera também não é diferente, pois, além de seu sabor doce e suave, elas são ricas em nutrientes essenciais para o organismo, como as vitaminas A, E e C, fibras, potássio, magnésio e cálcio. Além disso, ela conta com compostos que possuem propriedades antioxidantes, como os carotenóides e flavonóides.

Essas duas frutas, ainda, possuem baixo teor calórico, logo, são indicadas para aqueles que estão no processo de perda de peso. Antes de saber como escolher pera e maçã no supermercado, entenda quais são os benefícios dessas frutas.

Benefícios da maçã

A maçã é uma fruta rica em fibras, mas, além disso, boa parte dessas fibras estão na forma de pectina, que é uma fibra solúvel que contribui para a diminuição dos níveis de colesterol ruim. Sendo assim, se você tem problemas com colesterol alto, essa fruta é muito benéfica para a sua saúde.

Outra caraterística, que a presença de fibras proporciona, é a saciedade. Então, consumir uma maçã deixa você saciado por bastante tempo, e a vantagem disso é que ela possui poucas calorias. Por isso, se você deseja emagrecer, acrescentar a maçã à sua dieta colabora de forma muito significativa para a sua perda de peso.

Além disso, a casca de maçã possui um componente denominado ácido ursólico, que tem relação com a diminuição do risco de obesidade, pois contribui para o aumento da queima de calorias e o desenvolvimento de músculos e massa magra.

Benefícios da pera

A pera, assim como a maçã, é rica em fibras. Mas as fibras da pera auxiliam no funcionamento do intestino, ajudando o bolo fecal a se formar. Então, as fibras da pera fazem com que os movimentos peristálticos aumentem, deixando as fezes mais volumosas e pastosas.

Além disso, contribui para o desenvolvimento das bactérias benéficas ao intestino, que auxiliam a sua regulação. Sendo assim, o consumo regular dessa fruta pode auxiliar na constipação. Portanto, se você possui dificuldade de ir ao banheiro, consumir pera é uma excelente opção.

Ainda, a pera é benéfica para o coração auxiliando na prevenção de doenças cardíacas, pois, as fibras colaboram com a diminuição do colesterol “ruim” do organismo.

Saiba como escolher pera e maçã

Agora que você já sabe o quanto a maçã e a pera são positivas para a saúde, saiba como escolher frutas mais doces na hora de fazer sua compra no supermercado. Siga essas dicas e você não terá prejuízos.

Como escolher pera

Para entender se a pera está boa, você deve, primeiramente, observar a casca. Então, se ela estiver um pouco macia, cedendo um pouco ao toque, certamente a pera está doce e saborosa. Porém, se você puxar o cabinho e ele se soltar facilmente, a pera está bastante madura e pode ser consumida no dia.

Uma dica é comprar as peras ainda verdes e deixá-las amadurecendo naturalmente, mas, assim que amadurecerem é preciso consumi-las rapidamente. Além disso, observe se a fruta não possui manchas ou cortes.

Escolha as mais pesadas, de cores vivas, casca lisa, brilhante e sem machucados. Devem ter perfume adocicado e polpa firme.

Como escolher maçã

Escolha maçãs que tenham a casca lisa e que estejam mais pesadas e com cores vivas. Além disso, rode a maçã e observe todos os lados para ver se não há machucados na casca. A fruta também deve ter perfume adocicado e estar firme.

Agora que você já sabe como escolher boas maçãs e peras, não espere mais e corra para o mercado garantir as melhores frutas para a sua cozinha!