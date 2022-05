As marcas de expressão aparecem com o avanço da idade. É o terror das mulheres e homens que não querem aparentar a idade que realmente tem. Por isso, hoje nós vamos ensinar truques de como esconder marcas de expressão com maquiagem.

O que são marcas de expressão?

As marcas de expressão são linhas mais profundas que surgem na pele do rosto, causadas pelos movimentos repetitivos dos músculos. Apesar de serem criadas pelo decorrer do tempo e o avanço da idade das pessoas, essas marcas podem ser agravadas por alguns fatores como:

Grande exposição ao sol;

Estresse;

Má alimentação;

Uso de bebidas alcoólicas;

Hábito de fumar;

Noites mal dormidas.

Essas marcas de expressão, também chamadas de “pés de galinha”, fazem parte do processo de envelhecimento da pessoa. Mas, muitas pessoas se incomodam com elas, pois deixam visíveis as marcas do tempo e da idade.

Assim, a explicação científica para o surgimento delas é que, com o passar do tempo, a pele do rosto começa a perder a elasticidade e diminui a quantidade de colágeno, se transformando no que chamamos de pele madura.

Quando movimentamos o rosto, a pele que é mais madura começa a formar as marcas e, com o tempo, se tornam mais profundas.

Como esconder as marcas de expressão usando maquiagem?

Para esconder as marcas de expressão usando maquiagem, utilize os truques que daremos na sequência.

1º) Utilize a regra: menos é mais

Se você usar bastante maquiagem, em vez de disfarçar, você deixa as marcas de expressão mais salientes. Assim, ao usar muitas camadas de base, vai acabar só deixando a pele grossa e, ao movimentar o rosto, a base vai acumular nas marcas, deixando-as mais visíveis. O mesmo ocorre com o pó translúcido, pois, se você usar em excesso, também vai deixar as marcas de expressão mais destacadas.

2º) Use hidratante antes de fazer a sua maquiagem

O hidratante para o rosto prepara a pele para receber os demais cosméticos de maquiagem. Nas peles maduras, a necessidade de hidratação é ainda mais importante, uma vez que, quando a pele não está hidratada, as marcas de expressão ficam mais destacadas.

Além de hidratar a pele do rosto, tome bastante água durante o dia. Dessa forma, você está contribuindo com a saúde de sua pele e previne as possíveis rugas.

3º) Siga os truques para uma maquiagem específica para pele madura

Para fazer a sua maquiagem, acompanhe esse tutorial que apresentaremos na sequência:

Limpe e hidrate a sua pele antes de iniciar a maquiagem;

Aplique inicialmente um primer de sua preferência para, assim, preparar a pele para receber a maquiagem, fechar os poros e deixar a pele macia;

Aplique um corretivo nos locais que você deseja corrigir as imperfeições como olheiras, marcas e espinhas. Para disfarçar as marcas de expressão, passe um pó translúcido sobre o primer e a base, com o auxílio de um pincel de sombra de esfumar. Deixe o corretivo apenas para ser aplicado para reforçar a cobertura de alguma mancha mais evidente no rosto;

Passe uma camada fina de base da sua preferência, sendo da cor mais próxima de sua pele. Se a sua base estiver muito cremosa, você pode diluir usando o seu hidratante, sendo 1/3 de hidratante para 2/3 de base. Se a sua base for mais fluida, irá espalhar com maior facilidade e não entrará nas marcas de expressão;

Passe o pó translúcido para selar a base, mas não aplique sobre as áreas em que você tem marcas, para não evidenciar. Não use pó compacto, pois esse não é fino o suficiente e acaba acumulando nas rugas. O pó pode ser translúcido e HD (High Definition), pois esse produto é bem mais fino e tem partículas difusoras que disfarçam as linhas de expressão. Aplique o pó com um pincel de esfumar sombra, pois assim você terá mais controle do local de aplicação;

Aplique a sombra, dando preferência por tons mais claros, pois os tons mais escuros carregam o olhar e dá uma aparência de cansaço;

Capriche nas camadas de rímel nos cílios;

Use um lápis delineador de lábios antes do batom, para disfarçar as rugas no contorno da boca;

E, por fim, aplique um fixador de maquiagem.

Autoestima evidenciada!

Agora que você já sabe como esconder marcas de expressão com maquiagem, use os truques que demos para você ficar mais bonita! Lembre sempre que o importante é gostar do que vê no espelho e isso faz toda a diferença na sua autoestima!

Assim, com as dicas aprendidas aqui com certeza será muito mais fácil mostrar sua beleza natural para o mundo!