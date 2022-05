Como excluir um perfil Netflix na TV, celular, desktop 2022

Se você é usuário da Netflix, há uma boa chance de ter perfis para cada um dos membros de sua família. Dessa forma, todos podem acompanhar seu próprio histórico de exibição e recomendações. Mas e se você quiser excluir um dos perfis? Aqui neste artigo, compartilhamos algumas das maneiras mais fáceis de excluir seu perfil Netflix.

Por que o perfil Netflix?

Um perfil Netflix é um espaço personalizado dentro da conta Netflix que contém seu histórico de exibição, recomendações e configurações. Você pode ter até cinco perfis em uma única conta Netflix.

Se você for a única pessoa que usa a Netflix no seu dispositivo, talvez não precise de mais de um perfil. Mas se você compartilhar sua conta com outras pessoas de sua família ou amigos, cada pessoa pode criar um perfil para acompanhar sua lista de filmes/séries.

Por que alguém excluiria um perfil na Netflix?

Existem alguns motivos pelos quais você pode querer excluir um perfil Netflix. Talvez você não esteja mais usando esse perfil específico ou queira se livrar dele. Ou talvez você queira começar de novo com uma nova conta. Seja qual for o motivo, excluir um perfil da Netflix é uma tarefa bastante fácil.

Como excluir um perfil Netflix 2022

Existem alguns diferentes maneiras de excluir um perfil Netflix, dependendo de como você o acessa. Vamos orientá-lo nas etapas para cada dispositivo abaixo.

Se você deseja excluir seu próprio perfil Netflix ou de outra pessoa, o processo é muito fácil para todos os dispositivos que você possui:

Excluir perfil no Netflix no PC desktop

Se você estiver usando a Netflix em seu computador, siga as etapas abaixo para excluir um perfil:

Entre para Netflix. com e Escolha o seu ‘perfil’

Clique em “Gerenciar perfis.”

Agora escolha o perfil e clique no botão ‘Editar‘ ícone de lápis. Lá você verá uma opção para ‘Excluir perfil.‘

Clique em “Salvar” para confirmar que você deseja excluir o perfil.

E isso é tudo o que há para isso! Depois de seguir as etapas acima, o perfil excluído não estará mais acessível.

Como excluir um perfil no Netflix na TV

1. Faça login em Netflix e selecione o ícone Perfil no canto superior direito da tela.

2. Selecione “Gerenciar perfis” no menu suspenso.

3. Clique em ‘Editar’ e, em seguida, no perfil que deseja excluir, selecione a opção “Excluir perfil”.

4. Selecione “Salvar,” e seu perfil será excluído.

E assim, o perfil que você excluiu não estará mais acessível na sua TV.

Excluindo o perfil da Netflix no celular

Se estiver usando a Netflix em seu dispositivo móvel, você pode excluir um perfil seguindo estas etapas:

1. Faça login na Netflix e toque no ícone Perfil no canto superior direito da tela.

2. Toque em “Gerenciar perfis” no menu suspenso.

3. toque no ícone “Excluir perfil” sob o perfil que deseja excluir.

4. Toque em “Salvar” para excluir permanentemente seu perfil.

Depois de seguir as etapas acima, o perfil excluído não poderá mais ser acessado em seu dispositivo móvel.

Observação: se você estiver excluindo o perfil de outra pessoa, observe que ela ainda poderá ver o histórico de exibição e as sugestões quando fizer login na conta. A exclusão de um perfil apenas o remove da sua conta; ele não exclui a conta completamente.

Perguntas frequentes

Quantos perfis posso criar na Netflix?

Você pode criar até cinco perfis em uma única conta Netflix.

Como faço para excluir um perfil no Netflix se não for o titular da conta?

Se você não for o titular da conta, precisará fazer login na conta e seguir as etapas acima. Depois de excluir o perfil, a outra pessoa ainda poderá ver seu histórico de exibição e recomendações quando fizer login em sua própria conta.

Posso excluir toda a minha conta Netflix?

Sim, você pode excluir toda a sua conta Netflix visitando o Página da conta e selecionando Cancelar associação. Lembre-se de que isso cancelará sua assinatura e excluirá todas as informações da sua conta, incluindo seu histórico de exibição, classificações e recomendações. Se você quiser manter sua conta, mas remover todas as suas informações pessoais, poderá fazê-lo excluindo seus perfis um por um.

Conclusão

Excluindo um perfil da Netflix em 2022 é um processo rápido e fácil que pode ser feito em apenas alguns passos. Seja você o proprietário da conta, siga as etapas acima para excluir qualquer perfil. Lembre-se de que excluir um perfil não excluirá a conta inteira; ele apenas removerá o perfil da sua conta. Se você deseja excluir sua conta completa, visite a página Conta e selecione Cancelar associação.

