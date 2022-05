Apesar de muitas pessoas acharem interessante e terem o desejo de preparar sabão líquido em casa, muitas delas não sabem como fazê-lo. Por isso, aprenda neste post como fazer sabão líquido caseiro de forma simples.

O sabão líquido é muito querido pelas pessoas que gostam de lavar as roupas delicadamente. Pois, devido a sua textura, é menos abrasivo que os demais produtos. Além disso, é excelente quando o assunto é remover manchas profundas, pois, você pode aplicá-lo diretamente no tecido.

Como fazer sabão líquido caseiro

Além de todas as vantagens citadas acima, o sabão líquido caseiro faz com que você economize. Afinal, ele não é tão barato quando compramos no supermercado. Então, leia este post até o final e descubra como fazer sabão líquido caseiro de forma simples. Assim, você cuidará melhor das suas roupas e economizará na hora de realizar as compras.

Ingredientes para fazer sabão líquido caseiro

Equipamentos de proteção, como luvas, máscaras e óculos.

Um pedaço de madeira ou uma colher de madeira;

Vinagre;

Álcool etanol;

Soda cáustica;

Óleo;

Detergente neutro.

Como fazer sabão líquido caseiro utilizando álcool

Em primeiro lugar, calce as luvas e coloque os outros equipamentos de proteção. Apesar dos óculos e a máscara serem opcionais, é importante que você utilize. Pois, irá manusear alguns produtos fortes. Feito isso, comece a misturas os ingredientes. Então, coloque no balde a soda e a água. Deixe descansando por cerca de 10 minutos para que a mistura dos ingredientes se dissolva. Agora, adicione o óleo e mexa bem, mas não deixe de mexer até que fique homogêneo. Portanto, quando estiver tudo bem misturado, comece a adicionar o álcool aos poucos. Feito isso, se prepare! Aqui você deve mexer a mistura com a colher de madeira até se cansar. Pois, quanto mais misturar, mais a mistura engrossará. Dessa forma, adquirirá a consistência adequada para o sabão líquido. Assim que a mistura adquirir a consistência desejada, adicione o detergente neutro – cerca de 500 ml. Então, mexa por cerca de 20 minutos. Mas ainda não acabou. Em seguida, coloque cerca de 10 litros de água para aquecer, mas não deixe ferver. Ponhaa água no recipiente e fique mexendo por cerca de 15 minutos. Depois, acrescente resto da água – cerca de 9 litros -, mas sem aquecer, agora a água deve estar em temperatura ambiente. Feito isso, mexa novamente que a mistura comece a engrossar. Mas não deixe de mexer, apenas observe. Pronto! Agora é só deixar sua mistura descansar por cerca de 24 horas.

É importante não armazenar seu sabão líquido em garrafas PET, coloque-o em recipientes de plástico. Mas separe alguns recipientes, pois essa receita deve render mais de 18 litros de sabão. Além disso, ela dura cerca de 6 meses quando armazenada em local apropriado, que deve ser fresco e longe do sol.

Como fazer sabão líquido com sabonete

Outra opção é o sabão líquido feito com sabonete, que fica bastante cheiroso.

Para realizar essa receita reserve: 100 ml de vinagre de álcool, 8 litros de água, um sabonete, uma unidade de sabão em barra, cerca de 100 gramas de sabão em pó e 100 gramas de bicarbonato de sódio.

Modo de preparo

Primeiramente, rale o sabão em barra e o sabonete. Assim, eles vão incorporar melhor à mistura. Agora, coloque a água para ferver. Assim que ela borbulhar, desligue o fogo.

Feito isso, adicione à água fervente,o sabão e o sabonete ralados anteriormente. Em seguida, comece a mexer. Por fim, adicione o vinagre de álcool e o bicarbonato de sódio. É preciso mexer até que a misture fique mais encorpada. Aliás, isso não deve demorar muito, mas não deixe de mexer até que isso aconteça. Espere até que a mistura esfrie, isso pode demorar um pouco, até 3 horas. Então, quando ela estiver fria, peneire direto no local em que irá armazenar o sabão líquido caseiro. Peneirar é muito importante, pois algo que não tenha dissolvido pode comprometer a mistura.

Essa receita produz um sabão líquido bem cheiroso e que dura bastante tempo quando armazenada da forma correta. Então, armazene-a em local longe do sol. Aliás, não coloque seu sabão líquido em garrafas PET, mas em recipientes de plástico composto por um material mais forte.