O apoio na hora de gerir um novo negócio faz toda a diferença. Por isso, cada vez mais pessoas optam por empreender nos modelos de franchising. Veja neste artigo como fazer sua franquia decolar.

Qual a verdadeira vantagem do modelo franchising de negócios?

Se você já teve vontade de empreender, vez ou outra fica se perguntando como proceder em meio a adversidade.

O medo paralisa e, de fato, não é fácil ver um sonho ruir por não saber o que fazer quando as coisas não dão certo. Além disso, o despreparo e a falta de perspectiva podem fazer você desistir muito antes de começar, acumulando frustrações e dívidas por pensar ser impossível aprender como fazer sua franquia decolar.

No modelo de franchising, esse risco é quase nulo. Quase, porque não se pode garantir o sucesso de algo que depende de diversos fatores, mas, em relação a um negócio convencional, todo o suporte faz muita diferença, principalmente na adversidade.

Franchising, um caminho já percorrido

O franqueador quando decide colocar sua marca e seu modelo de negócio para venda, ele coloca também, toda sua experiência e os passos percorridos durante toda sua trajetória, só que, dessa vez, sem erros.

Todo esse acúmulo de expertise é agregado como valor, o famoso know-how do negócio. O cliente não está disposto a empreender do zero, por isso paga por essa vantagem dentro da franquia.

O suporte do franqueador, na maioria das vezes é vitalício, e é orientado constantemente a tomar ações que, por ventura, têm dado mais certo em outras unidades.

Gestão do próprio negócio

O fato de ser franquia não impede o empreendedor de buscar conhecimentos apenas sobre o ramo do negócio, mas também sobre como fazer a gestão dessa nova empresa.

Alguns itens, mesmo que de controle do franqueado, otimizarão seus ganhos se forem bem decididos, são eles :

estoque

fluxo de caixa

despesas

receita

lucros

impostos

rentabilidade

Você não precisa ser especialista em todos esses assuntos para saber como fazer sua franquia decolar, mas, saber o mínimo para gerir seu negócio, sim. E o saber ou não, vai influenciar imensamente nos seus resultados.

Veja logo abaixo alguns pontos específicos de cada item citado.

Estoque

A gestão do seu estoque deve ser feita com uma certa frequência. Itens como os da área de alimentação pedem mais atenção.

Saber o volume de consumo de acordo com datas, épocas e sazonalidade é de extrema importância para garantir o volume a ser comprado. Além disso, uma boa negociação é muito importante, sem esquecer que é preciso estar atento para não faltar produto para venda e também não sobrar a ponto de perder.

Fluxo de caixa

Esse é um dos itens mais importantes, pois quando trabalhamos com mercadorias de alto giro, muitas vezes vemos caixas de dinheiro, mas no fim das contas não se obtém lucro .

Entender sobre as entradas, as retiradas, a margem de lucro aplicada e para onde o dinheiro vai após entrar no seu caixa, são tarefas mínimas para um empresário.

Despesas

O empreendedor precisa ter na ponta do lápis o gasto que sua empresa gera apenas para estar “aberta”. Qual o valor, faça chuva ou faça sol, que você precisa desembolsar todos os meses para simplesmente funcionar? Por mais que esses números possam ser fornecidos pelo seu franqueado, ter um relatório de despesas pessoais e empresariais bem detalhado e sempre por perto pode te ajudar a tomar as melhores decisões.

Receita

Esse valor também deve estar a mão quando for preciso. Na administração, o valor da receita de uma empresa é obtido através da multiplicação do valor faturado por um determinado período (dia, semana, mês ou ano) pelo preço praticado por cada unidade.

Essa cifra é o que determina se sua empresa dá lucro ou não.

Lucros

Mais do que o dinheiro que sobra após pagar as contas e as despesas, o lucro é retorno positivo do investimento realizado.

Impostos

É provável que a decisão do regime tributário tenha sido feita ou sugerida pelo franqueador. Mas é de extrema importância que se conheça os regimes para saber caso deixe de fazer sentido.

Rentabilidade

A rentabilidade é o percentual de retorno (quanto está voltando) do valor investido. A rentabilidade é o resultado do retorno.

Esse número também será fornecido pelo franqueador, porém é preciso sempre acompanhá-lo para saber se está dentro do esperado.

Por fim, saiba que essas dicas são um norte para você conseguir fazer a gestão interna do seu negócio franchising. Por isso, é importante sempre buscar novos conhecimentos e se aprofundar nos tópicos mais importantes até obter um certo domínio.