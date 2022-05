Como fazer um bom resumo: confira algumas dicas

Um resumo é uma ferramenta usada por vestibulandos, concurseiros e estudantes em geral que querem memorizar e revisar o que já foi estudado anteriormente.

Porém, fazer um resumo nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente porque existem diversas formas de fazer, como por meio de mapas mentais, etc.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com algumas dicas que irão te ajudar a fazer resumos eficientes para as provas dos vestibulares e dos concursos. Confira!

Leia a teoria com atenção

O primeiro passo para fazer o seu resumo é ler com calma aquilo que deverá ser resumido.

Leia o seu texto/livro com calma e atenção. Preste atenção nas partes mais importantes e anote aquilo que chamar a sua atenção ao longo da leitura: isso te ajudará a realizar o seu resumo de forma mais simples.

Cuidado com o uso de muitos detalhes

Lembre-se de que um resumo deve ser uma feramente eficiente para te ajudar ao longo dos seus estudos. Assim, evite inserir muitos detalhes sobre um tema dentro do seu resumo, uma vez que isso pode te atrapalhar, principalmente em revisões posteriores que você realizará com o seu resumo.

Não copie!

Fazer um resumo não é simplesmente copiar as partes mais importantes de um texto ou de um livro que você acabou de ler: você precisa, depois de ler o seu texto e refletir sobre o tópico discutido no mesmo, reescrever aquilo que achou mais importante com as próprias palavras.

O ato de escrever com as próprias palavras pode ser o responsável por promover um estudo ativo durante a própria realização do resumo, facilitando a memorização antes mesmo da revisão por meio dos resumos.

Assim, busque entender o tema que você acabou de ler. Depois disso, reescreva as ideias principais do texto usando as palavras-chave que foram encontradas no mesmo.