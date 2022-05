O funcionamento do Score do Serasa é uma dúvida muito frequente na vida dos brasileiros. É de conhecimento popular que quem tem crédito na praça pode aproveitar esse recurso para realizar vários planos. Mas, para ter acesso a crédito, cada consumidor passa por uma análise. Esta busca é feita pelos bancos ou instituições financeiras, que buscam, entre vários pontos, o Score.

Deste modo, podemos dizer que o Score é o reflexo do seu comportamento financeiro. Todo o histórico de inadimplência e o tempo de uso de crédito impactam no cálculo do Score. Veja a seguir mais detalhes sobre o funcionamento do Score do Serasa.

O que é o Score do Serasa?

Antes de saber como funciona o Score do Serasa, é necessário saber o que ele é. O Score é uma pontuação que indica para o mercado se você é um bom pagador. Esta pontuação de crédito vai de 0 a 1.000 e representa as chances de você pagar suas contas em dia nos próximos 12 meses.

Ou seja, o Score do Serasa é um cálculo estatístico que ajuda as empresas a entenderem qual é o nível de risco de dar crédito a você com base no seu comportamento. Para essa pontuação, é aplicado às seguintes regras:

Uma pontuação maior aumenta as suas chances de conseguir crédito no mercado;

Já uma pontuação menor diminui e muito essas chances.

Quem tem mais dívidas também terá uma nota menor do que quem paga as contas em dia.

É também com base nesse Score que o custo de crédito tende a variar de pessoa para pessoa. Veja a seguir as faixas de classificação do Score:

0 a 300 ? Baixo

301 a 500 ? Regular

501 a 700 ? Bom

701 a 1000 ? Excelente

Isso significa que quem possui um Score acima dos 500 pontos já está na faixa considerada como boa pontuação, com ótimas chances de conseguir acesso à crédito nas instituições financeiras. Mais importante do que se preocupar com as pequenas variações nas pontuações é focar em estar sempre nas faixas entre Bom e Excelente.

Como funciona o Score do Serasa

Deve-se deixar claro que não há nenhuma “fórmula” ou “método infalível” para aumentar o seu Score. Se você quer ver a sua pontuação nas alturas, é preciso adotar e talvez mudar alguns hábitos financeiros.

“Mas do que adianta saber qual a minha pontuação?” O mais importante é deixar claro que quando você pede algum tipo de crédito, como um aumento de limite no cartão de crédito, a instituição que te empresta dinheiro precisa saber se você tem capacidade de pagar e honrar com o compromisso.

Se o seu Score é baixo, dificilmente vai ter o crédito liberado. E, sabendo desta informação, você pode fazer mudanças na sua rotina, melhorando ele. Deve-se lembrar que atualmente o Serasa utiliza a versão 2.0 do Score, o objetivo dessa versão é possibilitar que ele cresça à medida que o pagamento de contas e crédito é realizado. Esse agora é o fator de maior peso no cálculo do Score, representando mais de 43% da pontuação.