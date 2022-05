Como irá Neymar responder na Copa do Mundo 2022 no Catar?

Publicamente, Neymar já informou que essa seria a última Copa do Mundo que iria jogar pela seleção brasileira. Mesmo estando longe de ser um atleta veterano, a realidade é que o astro brasileiro não parece estar mais disposto a levar sua carreira ao mais alto nível até perto dos 35 anos. Logo, o que se poderá esperar sobre o que Neymar – o maior talento brasileiro de sua geração – vai conseguir entregar no Catar, naquela que seria sua última chance?

Atualmente, bastará perceber pelos mercados da Betano apostas esportivas, para se perceber que a seleção brasileira é mesmo considerada a grande favorita para ganhar o hexa na Copa do Mundo. Porém, essas probabilidades terão um enorme impacto face ao desempenho esportivo que Neymar estaria atualmente entregando. Contudo, e como se percebe por sua temporada de altos e baixos pelo PSG nessa temporada, Neymar não está conseguindo demonstrar uma grande consistência, surgindo até muitas vezes lesionado.

Que Neymar vamos ter na Copa do Mundo Catar 2022?

De fato, todos esses argumentos recentes fazem acreditar que Neymar já não terá a capacidade física que apresentou nas anteriores Copas do Mundo. Ainda assim, devido ao seu talento e capacidade de conseguir desequilibrar, poucos são aqueles que estão duvidando que Neymar não poderia liderar essa seleção brasileira. As dúvidas são muitas, mas o talento do jogador para conseguir criar chances de gol, a cada jogo, é também inegável.

Ao se avaliar o desempenho de Neymar nessa temporada, se percebe que o jogador conseguiu marcar muitos gols e realizar várias assistências, tendo apenas o grande problema de nem sempre estar disponível fisicamente. Talvez por isso Neymar também já esteja descartando a Copa do mundo de 2026, que ria nos Estados Unidos.

Com um desempenho na qualificação da Copa do Mundo imaculado, na qual a seleção brasileira não perdeu um único jogo, é de perceber que essa nova geração, seguinte a de Neymar, não só deverá ter uma bela continuidade, como também poderá ainda aproveitar o que Neymar ainda terá para conseguir entregar.

Seleção brasileira terá que ser considerada favorita com Neymar?

Essa é uma questão que, antes de qualquer Copa do Mundo, especialistas e apaixonados pelo esporte rei gostam de comentar, constantemente. No entanto, a realidade é que, ainda a alguns meses do seu início e com ainda uma pré-temporada para que seja realizada, muito poderá mudar até ao momento. Contudo, os operadores especializados não têm grandes dúvidas em colocar a seleção francesa quase com o mesmo nível de favoritismo da seleção brasileira.

Tal acontece porque, apesar de não ter conseguido apresentar o nível de qualidade da qualificação, como o Brasil, a seleção francesa continua sendo a campeã do mundo. Para além disso, contando com jogadores que estão em uma forma incrível – como Mbappé ou Benzema – levam a que a seleção francesa esteja em uma posição altamente vantajosa para estar disputando até bem perto do final essa Copa do Mundo. Mas será que Neymar vai ser decisivo em jogos grandes como o que seria contra a seleção francesa?