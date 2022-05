Como jogar desde o início no Disney Plus/Begin (2022)

Disney Plus é um serviço de streaming americano de propriedade e operado pela The Walt Disney Company. Você obtém clássicos, séries e originais de criadores da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e Nat Geo nesta plataforma de streaming. É o aplicativo perfeito para assistir filmes e programas de TV por horas. No entanto, o Disney Plus não é perfeito em todos os aspectos. Alguns dos recursos que faltam são a capacidade de reiniciar, retomar e continuar assistindo ao conteúdo. Neste post, vamos falar sobre Disney Plus/começo.

Como jogar desde o início no DisneyPlus/begin

Siga estas etapas para o que algo desde o início Disney Plus/começar:

Faça login no Aplicativo Disney Plus no seu dispositivo.

no seu dispositivo. Navegue até o Continuar assistindo seção e leve o cursor para o programa que deseja assistir desde o início.

seção e leve o cursor para o programa que deseja assistir desde o início. Clique no Jogue desde o início opção.

O filme ou série selecionado começará a ser reproduzido desde o início.

Empacotando

Foi assim que você pode jogar desde o início no Disney Plus. Esperamos que as etapas mencionadas acima tenham ajudado você. Se você ainda tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

