Como jogar Legend of Zelda Breath of the Wild no Windows (2022)

Em 2022, o melhor jogo é certamente The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Este jogo até ganhou o prêmio de Jogo do Ano. E, como este é um jogo exclusivo do Nintendo Wii U/Nintendo Switch. Portanto, você não pode usá-lo com um PC. Mas, não se preocupe.

Este artigo irá instruí-lo sobre como baixar e executar The Legend of Zelda: Breath of the Wild gratuitamente no seu PC usando o emulador Cemu do Wii U. E, usando este emulador, você pode jogar facilmente em um computador Windows. Continue lendo para descobrir Como jogar Legend of Zelda’s breath of the wild no Windows.

Como Jogar Legend of Zelda: Breath of the Wild no PC

Alguns jogos Legend of Zelda foram desenvolvidos para o console 3DO nos anos 90, mas a Nintendo não desenvolve nenhum jogo Legend of Zelda para outros consoles.

Portanto, você só pode jogar seus jogos em um PC se usar um software de emulação para emular o console. E, geralmente, você precisa de alguns ou todos os seguintes:

Você precisará de um aplicativo de emulação que funcione.

Você também precisará de arquivos de plug-in para gráficos e áudio, bem como uma cópia do BIOS.

Uma cópia digital dos dados do jogo.

E, Emuladores e títulos devem ser instalados em um computador que atenda aos requisitos mínimos.

No entanto, você não tem o direito legal de emular um jogo Legend of Zelda só porque tem tudo o que precisa tecnicamente.

Então, antes de começar, você deve fazer algumas pesquisas adicionais.

Jogue Legend of Zelda usando o Cemu Emulator

1. O primeiro passo é baixar o Cemu, o emulador do Wii U. Mas, é compatível apenas com versões recentes do Windows. Portanto, você deve sempre baixar a versão mais recente também.

2. É difícil estimar os requisitos para jogar The Legend of Zelda: Breath of the Wild sem problemas. Várias pessoas estão testando o jogo em 4K.

Normalmente, nossos PCs precisam ser tão poderosos quanto possível. No entanto, mesmo computadores de última geração podem ser afetados por falhas de emulação.

Então, sabemos quais são os requisitos mínimos para o emulador Cemu.

Windows 7 ou superior (sempre 64 bits).

4 GB de RAM ou mais é recomendado.

Placa de vídeo Nvidia ou AMD (os chipsets integrados da Intel geralmente travam).

3. O Cemu nos pedirá para configurar um comando assim que ele for executado com sucesso a partir da pasta para a qual o descompactamos.

Então, devemos entrar no “Opções” se pularmos esta etapa. E selecione “Configurações de entrada“.

4. Agora você verá uma janela onde poderá configurar o comando. Um controlador de tela sensível ao toque está incluído no Nintendo Wii U. As funções de toque não são usadas em The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Portanto, qualquer controlador padrão poderá funcionar em nosso PC e o usaremos. Os controles serão atribuídos nesta tela.



5. Devemos selecionar “Wii U GamePad” debaixo “Controlador 1“. Em seguida, escolha o controlador que conectamos ao computador. Você também pode usar o teclado.

Contudo, isto não é recomendado. Como não poderemos jogar nos minutos iniciais se não usarmos um controlador de jogo.

Não deve haver problemas para configurar o controlador. Tudo o que temos a fazer é marcar as caixas. Em seguida, precisamos pressionar o botão para o comando que queremos atribuir.

Aqui explicamos os termos do Cemu para quem não entende.

Botões principais e Arrow Pad:

Vamos atribuir os quatro botões principais à direita do controlador às letras A / B / X / Y. d- será o teclado de seta.

Em outras palavras, “d-up” seria o “acima” flecha. O “D-down” seria o “baixa” flecha. E, D-esquerda” seria “deixei”. E, “D-direita” seria “certo”.

Bastões de controle:

A letra L- é atribuída ao stick usado para mover o personagem. Para mover o stick para cima em “l-up” você seguiria o mesmo esquema do teclado de seta.

R- corresponde à câmera. Há também um botão oculto na parte inferior de cada stick, que clica quando pressionado. Suas funções são “l-clique” e “r-clique“.

Gatilhos:

Existem botões na parte superior do controle rotulados como L e R, ZL e ZR.

Botões extras:

Os pequenos botões no centro do comando devem estar associados aos símbolos “+” e “–“.

O do meio é geralmente maior que os outros e é usado para funções do sistema e não para jogos.

6. Agora, após seguir a configuração do comando, usando o “Arquivo” é tudo o que precisa ser feito.

E, escolha “Carregar” e procure o arquivo de imagem que salvamos anteriormente em nosso computador de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



Agora, você poderá jogar o jogo em alguns segundos. A energia de alguns PCs pode fazer com que isso demore mais do que alguns segundos. No entanto, quando o processo estiver concluído, você poderá experimentar o jogo.

Algumas dicas importantes

A primeira vez que você executar um jogo Cemu, poderá ver uma mensagem de que “shaders” estão sendo compilados.

E, uma vez que você começar a jogar, você terá que fazer isso. No entanto, isso acontece apenas uma vez por jogo.

E, dependendo do computador, isso pode afetar temporariamente o desempenho. Mas não se preocupe, pois há uma maneira de contornar esse pequeno incômodo baixando os caches de shader que outros usuários enviaram. Isso não deve afetar a jogabilidade de forma alguma.

Além disso, você pode baixar “pacotes gráficos” para aprimorar os gráficos de um título. E o arquivo da comunidade pode ser acessado seguindo estas etapas:

1. Escolha um opção.

2. E, escolha um pacote gráfico.

3. Marque Jogos Instalados para baixar apenas pacotes de jogos que você já possui.

4. E clique em Baixe os pacotes gráficos da comunidade mais recentes.

5. Agora, expanda as opções do jogo.



6. Se desejar fazer modificações, marque a caixa ao lado delas. Como exemplo, o FPS++ permite que você escolha uma taxa de quadros mais alta em Mods.

E, clicando no texto de cada opção, você pode ver cada descrição.

É legal imitar The Legend of Zelda: Breath of the Wild?

A prática de emular videogames sempre foi controversa. Os criadores, no entanto, não estão preocupados com isso. Porque tem pouco impacto em seus benefícios. Também não é tão ruim quanto a pirataria autêntica.



A emulação de um console é considerada legal. E o processo de criação e download de um emulador não é difícil. No entanto, os emuladores são normalmente criados para consoles antigos.

Ocasionalmente, isso pode ser benéfico. No entanto, o Nintendo Wii U não é muito poderoso. E já está fora há quatro anos. Portanto, levou apenas um curto período de tempo para que Breath of the Wild fosse suportado.

E você já sabe que é ilegal baixar jogos protegidos por direitos autorais da Internet. Os internautas ainda são punidos por isso, embora seja estranho vê-los punidos por isso.

Ainda assim, você pode facilmente baixar The Legend of Zelda: Breath of the Wild da Internet. Além disso, ele vem com o patch que você precisa para jogar no seu PC na maioria das vezes.

Aqueles de nós com uma cópia oficial do jogo devem ser os que extraem a imagem para o nosso PC, se a possuímos. Mas, o processo ainda é muito mais complicado, mesmo com o disco original em mãos.

A coisa legal e correta a fazer seria testar The Legend of Zelda: Breath of the Wild em nossos PCs apenas se possuímos o jogo original.

No entanto, não podemos negar que a emulação não prejudica os criadores de videogames tanto quanto a pirataria real. Além disso, raramente é muito falado, mesmo pelos criadores.

E é certo que jogar TLOZ: Breath of the Wild em um computador não impedirá ninguém de comprar o inesperado sucesso do Nintendo Switch. Porque a experiência em um emulador não será nem de perto.

Então, para a maioria dos jogadores de PC, alguns minutos são tudo o que eles precisam para satisfazer sua curiosidade. Mas eles não conseguirão terminar um título desse calibre em um emulador.

Palavras finais

Isso é tudo sobre como jogar legend of Zelda: Breath of the wild no Windows PC. Como dissemos anteriormente, jogar este jogo em um emulador não é considerado ilegal. No entanto, você não vai gostar muito. Mas você ainda pode experimentá-lo e satisfazer suas necessidades de jogos.

