Como jogar na Mega-Sena online; aprenda o passo a passo

Você sabia que não precisa mais enfrentar filas nas caixas lotéricas para jogar na Mega-Sena? Pois, existem algumas possibilidades para fazer a sua aposta sem sair de casa. Por isso, que hoje, nós vamos dizer como jogar na Mega-Sena online.

Como jogar na Mega-Sena online?

Confira agora mesmo, as quatro alternativas para jogar online. E assim, quem sabe, conquistar o grande prêmio.

Usar o site da Caixa Econômica Federal para apostar na Mega-Sena online

Para usar o site da Caixa Econômica Federal, você precisa de um computador ou notebook com acesso à internet. Dessa maneira, saiba como proceder e assim, fazer a sua aposta.

Em primeiro lugar, entre no site da Caixa Econômica Federal e busque por Loterias Online. Para essa fase, você somente precisa ter mais de 18 anos, e não é necessário que a pessoa seja cliente do banco.

Em seguida, faça o cadastro necessário, informando seus dados pessoais. Logo após, escolha a Mega-Sena para apostar. Sendo assim, você pode escolher os números ou, se preferir, optar pela surpresinha.

Nessa modalidade, o sistema escolhe os números por você. Então, selecione a quantidade de dezenas. Lembrando que o padrão é 6, mas você pode optar por 15 números, mas saiba que o valor da cartela também aumenta.

Por fim, clique em adicionar carrinho. Reveja os algarismos que selecionou e, então, siga para o próximo passo.

Realize o pagamento que pode ser com cartão de crédito do Mercado Pago, ou se você for correntista do banco, você pode realizar o pagamento usando o seu saldo bancário.

Por último, uma observação. No site da Caixa Econômica Federal, o valor mínimo para apostar é de R$ 30,00 enquanto, o máximo é de R$ 945,00.

Usar o site Sorte Online

O site Sorte Online está no mercado há mais de 15 anos, oferecendo serviços lotéricos do Brasil, através do site ou do aplicativo.

Aliás, afirma que todas as apostas são processadas em casas lotéricas da Caixa Econômica Federal. Para isso, disponibiliza na conta do cliente, os comprovantes digitalizados com as validades que garante segurança na participação dos sorteios.

Além disso, ainda disponibiliza a participação em bolões. realizados a partir de combinações matemáticas.

Para usar o site, você precisa, preencher um cadastro de cliente com nome completo, CPF, telefone, e-mail e senha.

Em seguida, Escolha o jogo que você quer fazer, dentre os disponíveis. Após isso, faça a sua aposta. Se preferir, você pode também optar por participar dos bolões existentes.

Por fim, finalize o pagamento e utilize as opções disponíveis.

Usar o aplicativo da Loterias Caixa para apostar na Mega-Sena online

Você sabia que há um aplicativo específico para quem deseja apostar na Loteria? Ele busca facilitar a vida de quem quer apostar no conforto de casa, apenas usando o smartphone. Se não, aprenda o passo a passo agora mesmo.

Primeiramente, baixe o aplicativo da Loterias Caixa de forma gratuita. Para isso, você pode acessar a Play Store ou App Store. Em suma, o aplicativo está disponível para dispositivos iOS e Android.

Após instalar, basta fazer o login e o cadastro. Para esse passo, coloque o CPF e senha, caso já tenha uma conta. No entanto, se é a primeira vez, ele solicitará seus dados pessoais, então, preencha-os.

Após o processo, abrirá a opção Mega-Sena. Para apostar você precisa se atentar a hora, pois os jogos funcionam todos os dias das 7 horas às 22 horas. Com exceção, aos dias de sorteio, que as apostas encerram às 19 horas.

Então, para fazer a sua aposta, clique nos números escolhidos e em continuar. Após finalizar o jogo, vá para pagamentos. Assim como no site, fique atento ao valor mínimo ou máximo.

Use o site Mega Loterias para apostar

O site Mega Loterias, oferece o serviço de apostas em todas as loterias oficiais da Caixa Econômica Federal. Sendo assim, você tem a opção de fazer o seu próprio jogo, surpresinha, e/ou entrar em bolões.

Para fazer as suas apostas, você precisa se cadastrar no site, usando computador, tablet ou smartphone.

Aqui, você pode entrar em “monte o seu jogo”, e apostar de maneira tradicional. Ou pode optar pela modalidade dos bolões. Aliás, o próprio site oferece essa categoria.

Por fim, realize o pagamento com cartão de crédito, boleto, transferência bancária, ou créditos que você pode comprar de forma antecipada.

O site se compromete em processar, validar, armazenar, conferir e informar em caso de premiações. Os saldos ficam creditados na conta do cliente, que poderá retirar sempre que quiser.

Agora que você já sabe que não precisa enfrentar filas para fazer a sua fezinha, aposte na Mega-Sena Online.