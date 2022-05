Quando nos deparamos com crises que surgem nos diversos segmentos do mercado, observamos que o setor de franquias não sai ileso dessas ondulações comerciais, financeiramente falando, fazendo os negócios da franquia em questão oscilarem em queda e, assim, gerando uma queda de faturamento. Assim, hoje ensinaremos como lidar com a crise de franquia.

Busque ferramentas que possam auxiliar na divulgação e consolidação de seus serviços e produtos

Existe uma forma que se apresenta muito eficaz e vem trazendo resultados positivos. Se trata de usar os canais de comunicação para divulgar e apresentar o que se tem a oferecer. Assim, isso proporciona um resultado eficiente, fazendo com que se tenha a melhora esperada no relacionamento entre o franqueador, franqueado e o cliente em potencial. Isso porque, esse último, é quem vai impulsionar a movimentação de sua franquia e te proporcionar rendimentos para enfrentar as crises que se apresentam em todos os setores da economia. Essas crises que surgem podem atingir a franquia tanto direta ou indiretamente. Dessa forma, a melhor maneira de superar é realmente investir em divulgação e propaganda de sua marca.

Monte uma equipe de gestão de crise com o objetivo criar soluções

Uma vantagem que se tem quando for investir em alguma franquia, é o suporte que o franqueador proporciona. Isso é muito importante, pois é o elo que permite com que o empreendedor entenda o potencial do seu empreendimento e qual decisão tomar quanto à gestão de como lidar com a crise de franquia. Sempre procure seu franqueador a fim de proporcionar a criação de um comitê de crise. O objetivo é criar soluções para se atravessar a crise que se instalou e que com esse quadro atinge diretamente todos franqueados da marca. Você mesmo pode criar seu próprio comitê dentro de sua empresa e, com isso, irá gerar uma facilidade de comunicação entre sua unidade e a matriz. Dessa forma, com certeza facilitará sua gestão e gerará subsídios para superar a crise em questão.

Efetue o mapeamento da área em que a franquia atua a fim de detectar quais áreas de risco da franquia

Com o mapeamento da área você terá uma análise ampla das áreas do negócio que estão com maior risco. Sendo assim, você vai poder visualizar e efetuar uma avaliação completa dos fatores financeiros, estratégicos e jurídicos. Com o conhecimento de quais áreas que correm maior risco, você tomará decisões com mais segurança, pois desta forma sua decisão será mais precisa, permitindo que você determine quais prioridades serão aplicadas em seu plano de ação.

Como proceder diante da crise que se vem se instalando em todos os segmentos do mercado

O empresário precisa ser astuto e ágil na gestão da crise. Isso vai pautar as suas decisões, ações e a comunicação tanto interna na empresa como externa com seu público alvo. Nesse caso em especifico, deixe a burocracia de lado em alguns momentos. Arregace as mangas e cobre de seus colaboradores resultados no combate a crise em questão. Assim, terá ferramentas que darão o caminho para superar tais momentos difíceis causados pela crise que se instalou nos diversos segmentos do mercado.

Sempre se mantenha atento ao cenário em questão, pois toda crise gera incertezas e dúvidas.

Nesse cenário que vivemos hoje, a informação circula na velocidade incalculável. Sendo assim, qualquer fato, seja ele boato ou não, poderá criar um cenário com dimensões de uma grande crise. Nesse sentido você deve agir com maestria e estratégia dentro de sua empresa, se mostrando preparado para lidar com a crise de franquia que se instalou em seu segmento de mercado. Você pode usar dessa própria rede de comunicação para reverter o quadro em que se encontra sua franquia nesse quadro de crise.

Procedimentos que podem ajudar a superar a crise

Uma opção que se pode utilizar é a de criar artifícios que venham fazer com que o cenário mude e, assim, você saiba como lidar com a crise de franquia, é criar promoções tais como: compre um e leve dois, a cada dez compras efetuadas ganhe um kit do melhor produto da empresa, indique um amigo e ganhe um cupom para participar de um sorteio que proporcionará uma viagem para um lugar inesquecível, etc. Agindo assim, você estará sabendo como lidar com a crise da franquia e, com certeza, poderá superar a crise e reverter os cenários atuais em lucros e crescimento de sua franquia.

Temo certeza que essas dicas serão fundamentais para cuidar da sua empresa e aprender a lidar com crises!