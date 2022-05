Conseguir lidar com as emoções em dias difíceis é quase uma “maratona” para muitas pessoas. Há situações em que as emoções parecem tão descompassadas, que não sabemos nem por onde começar o nosso dia.

Por isso, fizemos este guia com algumas práticas que podem vir a ser interessantes no seu caso. Acompanhe para saber mais.

Como lidar com as emoções em dias difíceis?

Existem diversas formas de lidar com as emoções em dias difíceis. Algumas podem ser mais efetivas para algumas pessoas, enquanto outras nem tanto.

Portanto, sugerimos que você sempre parta do autoconhecimento, mergulhando em si mesmo e entendendo melhor o que você sente. Desse modo se torna viável construir uma atmosfera mais saudável.

Abaixo você encontra sugestões que podem lhe ajudar nessas descobertas. Veja:

1. Dê uma pausa quando sentir uma pressão muito grande

Sabe aqueles momentos nos quais você sente uma pressão muito acima da média? Nesses momentos o ideal é que você dê uma pausa no que estiver fazendo.

Lembre-se de que ninguém é de “ferro”, e o ideal é que você descanse a sua mente, por alguns minutos, quando sentir uma sobrecarga emocional. Caso contrário, a insistência na “dor” poderá ocasionar efeitos colaterais na sua saúde mental.

Você não precisa provar para ninguém que é uma verdadeira fortaleza. Foque no seu bem-estar e livre-se dos pensamentos sobre os julgamentos alheios.

2. Converse com alguém que você confia

Converse com alguém que seja de sua confiança na hora de lidar com as emoções em dias difíceis. Você pode falar sobre como se sente, ou simplesmente solicitar um apoio, um abraço e/ou uma palavra amiga.

Quando encontramos aconchego em quem gostamos, podemos nos sentir mais calmos e tranquilos, e percebemos que não estamos sozinhos.

3. Busque apoio psicológico

Além de conversar com alguém de confiança, considere a possibilidade de buscar apoio profissional. Um psicólogo poderá lhe ajudar a entender um pouco mais sobre o que você sente e quais são as suas “ferramentas” internas para lidar com isso.

Dessa maneira, você passa a descobrir muito mais sobre si mesmo, viabilizando um crescimento interno bastante interessante.

4. Não ignore as emoções – coloque-as em palavras

Coloque as suas emoções em palavras, nem que seja escrevendo. Só não tente ignorar o que vem em seu coração e em sua mente.

Colocar em palavras as nossas emoções é muito importante para evitar uma sobrecarga emocional. Afinal, essa sobrecarga pode prejudicar a saúde física e mental, desencadeando uma série de efeitos negativos. Fique atento.

5. Pense em situações que já foram vencidas

Uma das formas de lidar com as emoções em dias difíceis é pensando em situações que já foram vencidas.

Certamente você já passou por outros momentos que não foram tão agradáveis. Ao mesmo tempo, você sobreviveu a essas fases ruins e conseguiu seguir em frente. Logo, pensar sobre o assunto pode fazer com que você recorde que tem força e disponibilidade para crescer e se desenvolver mesmo em meio às situações negativas.

Acredite, pensar por essa perspectiva pode ser bastante interessante. Faça o teste!