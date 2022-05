Como limpar armários laqueados.

Para quem ainda não sabe, armários laqueados são aqueles que passaram pelo processo de laqueamento, isso quer dizer que há uma película de PU, composta por laca e resina vegetal.

Este é um processo de revestimento do móvel, que confere a ele um acabamento sofisticado. Além disso, esconde riscos e algumas outras imperfeições. Então, por esse motivo é um processo bastante utilizado no reaproveitamento ou customização de móveis domésticos. Assim como, de escritórios e outros ambientes.

Ademais, há dois formatos desses revestimento: a forma brilhante ou fosca. Além disso, a pintura pode ser feita em várias tonalidades a gosto da pessoa. De qualquer forma, ele oferece um acabamento charmoso e sofisticado a qualquer ambiente. E como já foi dito, auxilia no reaproveitamento de móveis que foram desgastados pelo uso. Isto é, deixam com nova roupagem e aspecto de novo.

Saiba mais sobre armários laqueados

Se você já tem armários laqueados em casa ou no trabalho e tá precisando fazer aquela limpeza, e ainda não sabe por onde começar e como fazer de forma simples e rápida. Portanto, veja essas dicas abaixo:

Como limpar superficialmente armários laqueados?

Em primeiro lugar, use sempre um pano macio umedecido com água morna, se a sujeira for simples como poeiras do dia a dia. No mais, se atente para sempre observar se o pano está bem limpinho e sem resíduos que possam riscar ou arranhar seus armários.

Aliás, é ideal que esse tipo de limpeza seja feita pelo menos uma vez por semana, independentemente da cor da laca aplicada.

Pois, se tratando de armários de cozinha, que geralmente são da cor branca, por exemplo, a parte interna não será tão afetada pela poeira. Mesmo assim, é importante realizar a limpeza da parte externa pelo menos uma vez por semana. Assim como, da parte interna pelo menos a cada 15 dias ou uma vez por mês, para garantir a ele um aspecto sempre novo.

Como remover sujeiras mais pesadas

Um pano umedecido com água morna e detergente neutro, é uma excelente opção quando se trata de sujeiras mais pesadas que a poeira. Por exemplo, como restos de comidas ou outros resíduos que estejam de alguma forma impregnados.

Caso esse procedimento não seja suficiente para remoção da sujeira nos seus armários, existem outros produtos de limpeza que você pode ter em casa, que são bem eficientes para esse tipo de limpeza.

Lembrando que é sempre bom fazer o teste em uma pequena parte do armário. De preferência, uma parte que não fica muito exposta, para ver se dá certo. Isso porque, muitas vezes, ficam resíduos de outros produtos que podem ocasionar algumas reações quando usamos certos produtos químicos para limpar e acabam por ocasionar outros tipos de manchas.

Dependendo também da cor do seu armário, fique atento se vai alterar a tonalidade. Dessa forma, observe bem os resultados na hora da limpeza, seja ela simples ou mais profunda.

Produtos de limpeza para limpar seus armários laqueados

Alguns produtos que provavelmente você vai ter em casa e podem te ajudar na hora de fazer a limpeza dos seus armários laqueados são os produtos multiuso. Aliás, são ótimas opções, que você pode usar sozinhos ou misturados.

Sendo assim, observe quais deles oferecem um melhor resultado para o seu armário. Assim, fica mais fácil para entender qual é a melhor opção para o seu móvel.

Dependendo do tipo de sujeira, só o pano úmido com uma solução de água e detergente já vai resolver. No entanto, se tiver marcas de gordura, pode usar o multiuso para melhorar os resultados, mas se for ferrugem talvez precise usar produtos específicos para esse fim.

Aliás, é importante fazer o teste de resultado antes de sair limpando todo o móvel. Consequentemente, correr o risco de perder a cor ou modificar a tonalidade original.

Outra opção de como limpar armários laqueados, em caso de manchas

Você pode também usar um pano limpo embebido com amoníaco. Mas, isso dependerá do tipo de sujeira, e também deve usar em último caso. Por exemplo, se há uma mancha mais difícil de remover.

Mas se for tentar esse produto, procure fazer em uma área externa, com bastante ventilação. Além disso, use luvas e máscara porque é um produto mais forte, tem um odor bem forte também, e não é especifico para limpeza. Se for usar use com cuidado e bastante atenção.