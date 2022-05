O delivery teve o seu boom durante a pandemia. As empresas de entregas expandiram de forma tão rápida, que tiveram pouco tempo para pensar no negócio. Por isso que, hoje, vamos dar dicas de como melhorar o serviço de delivery da empresa.

O que se tem claro é que o delivery não é temporário. Veio para ficar definitivamente no mercado, sendo uma excelente estratégia para aumentar o faturamento de empreendimentos no ramo de alimentos.

Mas, percebe-se que os proprietários de empresas de delivery ainda enfrentam problemas como atendimento nos horários de pico, algumas falhas de comunicação e, principalmente, demora na entrega dos produtos.

Daremos algumas sugestões para otimizar as entregas de sua empresa. Entre elas:

Realize a gestão de clientes

Uma empresa de delivery tem como clientes, as empresas. Dessa forma, mantenha uma boa gestão de clientes com todos os dados atualizados, bem como a necessidade média de atendimento de cada um deles, seu histórico de compras e a forma pela qual eles se comportam.

Essa gestão possibilita que a empresa disponibilize prêmios ou descontos para os clientes que mais utilizam os serviços de entrega. Essa atitude pode ser repassada para os consumidores, o que eleva a quantidade de pedidos realizados, aumentando a lucratividade para ambos.

Realize o acompanhamento das entregas

Acompanhando o delivery dos produtos de forma digital, é possível perceber em qual estágio está o pedido, para enviar com antecedência um entregador e agilizar o processo, diminuindo o tempo entre o pedido e a entrega finalizada.

Prepare seus funcionários para o atendimento

Os entregadores precisam atender o cliente final com cordialidade e atenção. Quem aguarda seu pedido em casa, está ansioso e com fome. Nada melhor do que a pessoa, que entrega seu lanche ou refeição, esteja bem-humorada, seja cordial e educada. Isso faz toda a diferença.

Dessa forma, treine seus entregadores para oferecer ao cliente final:

Cordialidade: como “bom dia”, “boa tarde” ou “boa noite”. Além de “por favor” e “obrigado”;

Slogan: mencionar o nome do seu estabelecimento, além do nome da empresa que solicitou a entrega;

Tratamento: os clientes recorrentes podem, inclusive, ser chamados pelo nome;

Pagamento: apresentar diferentes formas de pagamento ao cliente na entrega, quando o pagamento for decidido por ser feito apenas na entrega.

Além disso, os entregadores precisam se atentar para não sujar o nome da empresa, com ações como:

Cometer erros no trânsito, pois quem vê o ato tem uma má impressão da empresa;

Demora na entrega dos produtos;

Não possuir uniforme da empresa para diferenciá-lo dos demais.

Tenha seu próprio relatório de serviços prestados

O relatório de serviços prestados é de extrema relevância para perceber o desempenho da empresa e traçar metas futuras de atendimento.

Com um bom sistema de gestão, a análise pode ser feita de forma mais rápida e segura dando tempo para pensar em atender outros setores, além de ampliar os serviços prestados.

Aprenda a lidar com as críticas

Nessa área, sabe-se que as queixas e reclamações são comuns, seja pelos mais diversos motivos, mas utilize as e reclamações para melhorar a oferta do seu serviço.

Nem sempre as críticas são de fato necessárias, por isso, filtre-as e use o feedback para melhorar o seu serviço de delivery.

Os seus entregadores precisam estar preparados para reagir às queixas e reclamações com gentileza, adotando um tom de compreensão e pedir desculpas se for necessário.

Se o desconforto for grande, ofereça alguma maneira de compensar. Saiba que, muitas vezes, é melhor ter paz do que dinheiro no bolso.

Você pode também oferecer espaço no site da empresa para reclamações, assim, o cliente se sentirá mais ouvido.

Não esqueça que o seu entregador é a primeira pessoa que aparece na frente do consumidor e pode, muitas vezes, ouvir situações que não dependem da sua empresa para resolver.

Sendo assim, a tendência é a de ampliar ainda mais os serviços de delivery nos tempos atuais. Dessa forma, se preparar para atender de forma elegante e discreta é fundamental, pois, com a ampliação dos serviços, haverá com certeza o aumento da concorrência nesse setor.

Por fim, siga nossas dicas de como melhorar o serviço de delivery de sua empresa e perceba que tudo o que pode ajudar a melhorar é bem-vindo. Observe, teste, anote e reformule sempre que necessário para chegar em seu objetivo, pois, assim, o sucesso será mais do que certo!

Assim, desejamos boa sorte em suas atualizações e que tudo possa dar certo!