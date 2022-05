O ambiente de estudos impacta no seu rendimento a partir do momento em que é ele quem gerará sensações de conforto e aconchego durante as suas leituras e anotações. Isso quer dizer que precisamos pensar em formas de preparar o espaço da melhor maneira possível.

Neste texto, você verá algumas dicas que têm como objetivo lhe ajudar exatamente nisso. Confira!

Descubra como o ambiente de estudos impacta no seu rendimento

O ambiente de estudos impacta no seu rendimento de diversas formas. Quando estamos em um espaço pouco aconchegante, podemos nos sentir incomodados a ponto de perder um pouco o foco. Ao mesmo tempo, um ambiente muito bagunçado ou “no meio” da casa pode abrir espaço para que os familiares fiquem interrompendo os seus estudos.

Portanto, é hora de pensar em um plano para deixar o ambiente mais agradável e organizado, concorda? Veja por que isso deve entrar na sua rotina:

1. Menos distrações quando o ambiente está organizado

Quando temos um ambiente de estudos bastante organizado, significa que as distrações visuais são menores. Isto é, conseguimos focar mais no nosso livro ou na tela do nosso computador, não correndo aquele risco de ficar olhando para a bagunça, para as fotos, livros ou demais materiais que estejam “soltos” por ali.

Com isso em mente, comece a organizar melhor o seu espaço de estudos, para evitar esse tipo de distração causada por itens diversos.

2. Bem-estar envolvido com um ambiente ventilado e agradável

O bem-estar do corpo e da mente também se relaciona com o ambiente no qual estamos inseridos. Se o espaço não tem uma boa ventilação, há mau cheiro e a iluminação natural é pobre, podemos nos sentir desconfortáveis.

Esse desconforto pode atrapalhar na hora de entender melhor o que estamos estudando, já que a nossa mente poderá “prestar atenção” nos gatilhos negativos que o espaço oferece.

3. Materiais sempre à mão

Um espaço bem organizado garante que os materiais de estudo estejam sempre à mão. Afinal, nada mais desagradável do que ter que interromper o raciocínio do estudo porque é necessário ir atrás de uma caneta, um livro ou um caderno específico, concorda?

Sendo assim, comece a pensar em um ambiente de estudos que permita que os seus materiais estejam sempre ao seu alcance.

4. Sem interrupções dos familiares

Ao eleger um espaço para estudar, você pode deixar claro para os seus familiares que enquanto você estiver ali, não é para ser interrompido. Desse modo, aumenta a sua concentração e o seu foco nas atividades que devem ser executadas. Assim, vemos o quanto o ambiente de estudos impacta no seu rendimento!

5. Espaço só seu que pode criar um “clima”

O ambiente de estudos impacta no seu rendimento a partir do momento em que cria-se um “clima” para as suas atividades. Isto é, você ancora a sua mente para que ela entenda que aquele espaço, em específico, foi feito para você estudar.

Dessa maneira, todas as vezes em que você se dirigir para o ambiente de estudos, “dirá” para a sua mente que é hora de se concentrar e aprender, criando um bom gatilho mental para si mesmo. Faça o teste e veja como isso pode ser real!