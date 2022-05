Ser estudante e pagar o custo extra para assistir a filmes e programas de TV pode não parecer barato. Todo mundo quer um pouco de entretenimento, seja você um estudante ou um profissional. Como estudante, pode ser difícil para o indivíduo pagar o custo total da assinatura que deseja e procurar o desconto de estudante. Se você é um estudante que procura o desconto de estudante do HBO Now, este artigo o ajudará com isso.

Como obter o desconto para estudantes da HBO Now em 2022

Neste artigo, discutiremos como você pode obter o HBO Now Student Discount em 2022.

Benefícios da assinatura HBO Now Premium

Indo para a assinatura premium do HBO Now, é claro, tem alguns benefícios sobre os usuários gratuitos. Você obtém vários benefícios ao assinar a assinatura premium do HBO Now, como

Você pode transmitir todo o conteúdo no HBO Now sem ter que se preocupar com nada. Sim, você ouviu bem, a assinatura do HBO Now lhe dará acesso à sua biblioteca completa e você poderá transmitir todo o conteúdo da plataforma.

Você poderá transmitir conteúdo com a melhor qualidade disponível. Você não ficará limitado à qualidade do conteúdo no HBO Now depois de assinar o serviço premium.

Com a assinatura premium, vários usuários poderão transmitir conteúdo na HBO agora. Você pode compartilhar a conta com seus familiares e todos poderão assistir. Além disso, você também pode usar sua única conta em todos os seus dispositivos.

Desconto para estudantes da HBO Now

A HBO estava oferecendo descontos estudantis a seus usuários, mas não está oferecendo descontos atualmente. A oferta de desconto para estudantes terminou e não há desconto para estudantes na plataforma. Novos usuários não podem se registrar no programa de desconto para estudantes, mas usuários antigos podem continuar aproveitando os benefícios.

O custo do desconto HBO Student é de $ 9,99 por mês (mais o imposto). Se você tiver uma nova conta, não poderá se inscrever no desconto de estudante do HBO Now. No entanto, para usuários mais velhos, o programa funcionará até que seu status de estudante seja verificado.

Registre-se para a HBO agora teste gratuito

Bem, você pode se registrar para o teste gratuito da HBO agora e continuar aproveitando o serviço até que o período de teste gratuito termine. Para se registrar no teste gratuito do HBO Now, siga as etapas abaixo-

Abra o navegador no seu telefone ou PC e acesse o site da HBO Now. Você pode fazer isso clicando neste link .

Clique no Início da sua avaliação gratuita botão. O teste gratuito está disponível por 7 dias.

Você terá que criar uma nova conta. Você terá que digitar seu nome e e-mail e criar uma senha.

Conclua com a criação de sua conta e continue em frente.

Você será solicitado a inserir os detalhes de pagamento. Insira e verifique seus dados de pagamento.

Uma vez feito, faça login na sua conta e comece a aproveitar a avaliação gratuita.

Antes do término do período de avaliação, cancele sua assinatura se não quiser se inscrever, para não ser cobrado pela assinatura.

Conclusão

A partir de agora, não há Desconto de estudante HBO Now em 2022 para novos usuários. Se você é um usuário antigo, receberá o benefício. No entanto, você pode se registrar para a avaliação gratuita se deseja usufruir dos benefícios premium por um determinado período.

ARTIGOS RELACIONADOS: