A atualização Terraria’s Journey’s End, também conhecida como Terraria 1.4, adicionou um novo NPC chamado Zoologist. Então, agora a Zoóloga tem uma variedade de novos itens que os jogadores podem comprar dela.

Mas, os fãs terão que esperar que ela apareça antes que possam navegar em seus produtos. E isso exigirá que dois critérios específicos sejam atendidos. Veja como obter um NPC zoólogo.

Como obter o NPC Zoologist

Juntamente com os poderes do modo Journey, a Zenith Sword e o Bestiary, Zoologist é uma nova adição ao jogo.

E um Bestiário contém informações sobre todos os inimigos e NPCs que você encontra durante o jogo. Terraria abre uma nova página quando você encontra algo ou alguém novo. Ele permite que você descubra novos aspectos de tudo o que encontrou.

E, este livro desbloqueia o Zoólogo somente se você tiver este livro.

Existem 52 entradas no Bestiário, então você precisa completar 10% delas. E, conversas com NPCs e derrotar uma variedade de inimigos lhe darão entradas.

Em seguida, você precisará encontrar uma casa para Zoologist. Você poderá interagir com o Zoólogo assim que desbloquear 10% do Bestiário. Agora, em Terraria, você pode falar com ele para receber pets, pipas, minecarts e muito mais.

Palavras finais

Por último, mas não menos importante, o bioma favorito do Zoologist do Terraria 1.4 é Forest, e seus vizinhos favoritos são Golfers e Witch Doctors. Em contraste, ela também não gosta de Desertos.

E ela também prefere manter distância de pescadores e traficantes de armas. A felicidade dos zoólogos é afetada por esses detalhes, então conhecê-los é útil. Em última análise, cabe a ela se ela vai ou não vender Forest Pylons. Os fãs devem simplesmente montar uma casa vazia se quiserem hospedar o Zoólogo. Então eles devem começar a preencher seus Bestiários.

E é possível atingir esse objetivo com qualquer criatura, mas os jogadores que desejam adicionar os novos chefes do Terraria 1.4 ao seu Beast Book podem querer enfrentá-los.

