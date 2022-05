Como obter reembolsos do Cyberpunk 2077, PS5, Xbox (2022)

Cyberpunk 2077 foi um dos jogos mais esperados quando foi lançado, e cerca de 9 anos de trabalho foram dedicados ao desenvolvimento do jogo. O jogo mais esperado pelos jogadores e esperado para ver a melhor jogabilidade de todos os jogos disponíveis. No entanto, o lançamento deixou os jogadores decepcionados. O Cyberpunk tem várias falhas, tornando-o uma verdadeira bagunça, e as versões PS4, PS5 e Xbox One foram piores que a versão para PC.

Vendo todas as falhas e problemas que os usuários estão enfrentando, o desenvolvedor do Cyberpunk 2077 anunciou um programa de reembolso através do qual os jogadores que compraram o jogo podem recuperar seu dinheiro. Se você encomendou o jogo e enfrenta problemas graves de desempenho, pode solicitar um reembolso facilmente.

Como obter reembolsos do Cyberpunk 2077, PS5, Xbox

Se você deseja obter reembolsos do Cyberpunk 2077 no PS4, Xbox e Steam, poderá fazê-lo seguindo as etapas deste artigo.

Receba reembolsos de Cyberpunk 2077 no PS4

A Sony permite que os usuários recebam reembolsos do Cyberpunk 2077 em seu PS4. Você pode pedir um reembolso do jogo neste link. A Sony não apenas lançou o formulário de reembolso para os usuários, mas também removeu o jogo temporariamente da PlayStation Store. A PlayStation removeu o jogo temporariamente de sua loja. Espera-se que o jogo seja trazido de volta à PlayStation Store logo após todos os problemas serem resolvidos.

Receba reembolsos do Cyberpunk 2077 no Xbox

Se você tiver o Cyberpunk 2077 no Xbox e estiver enfrentando problemas com ele, também poderá obter um reembolso pelo jogo no Xbox. Você pode clicar neste link para obter os reembolsos do Cyberpunk 2077 no Xbox. Siga este link e você poderá obter os reembolsos do Cyberpunk 2077. Observe que a Microsoft tem uma política de reembolso de 14 dias. Se faz menos de 14 dias desde que você comprou o jogo, então você está qualificado para receber um reembolso. No entanto, observe que não há garantia de que você receberá o reembolso com certeza.

Receba reembolsos do Cyberpunk 2077 no Steam

O Steam tem uma política de reembolso de 14 dias, portanto, se já se passaram menos de 14 dias desde que você comprou o jogo, você pode solicitar um reembolso. Além disso, saiba que você receberá um reembolso total se não jogar o jogo por mais de 2 horas. Se você está enfrentando problemas de desempenho com o Cyberpunk 2077 no Steam e deseja obter um reembolso, pode fazê-lo seguindo as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, abra este link no seu navegador preferido.

Quando solicitado a entrar na sua conta Steam, faça login com as credenciais corretas.

A seguir, dirija-se ao Comprar guia na sua conta Steam.

Na lista de suas compras, clique em Cyberpunk 2077 e siga as instruções para obter um reembolso.

Você pode não encontrar o jogo aqui se a janela de reembolso for fechada. Só é possível se já se passaram mais de 14 dias desde que você comprou o jogo ou se você o jogou por mais de 2 horas.

Receba o reembolso do Cyberpunk 2077 da cópia física

Se você comprou a cópia física do Cyberpunk 2077, pode solicitar um reembolso ao revendedor. Geralmente, os varejistas têm uma política de reembolso. Se o revendedor de quem você comprou tiver uma política de reembolso, você receberá o reembolso do jogo dentro do período da política de reembolso. Se você comprou o jogo on-line em lojas como a Amazon, poderá solicitar um reembolso até que a janela de devolução seja fechada.

Palavras finais

Você pode obter reembolsos do Cyberpunk 2077 no PS4, Xbox ou Steam. Se você comprou o jogo para qualquer console e deseja obter um reembolso pelo jogo, siga as etapas deste artigo para obter o reembolso.

GUIAS RELACIONADOS: