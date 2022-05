A saber: os temperos são indispensáveis para a produção de um prato. No geral, são feitos em grandes quantidades e acabam ficando dispersos e desorganizados pela cozinha toda. Veja como organizar temperos na cozinha neste artigo com dicas incríveis.

Qual a melhor forma de guardar os temperos?

Os temperos são comercializados em forma de sementes, moídos, como ervas secas ou, às vezes, até líquidos.

Tantas formas podem até gerar uma confusão na hora de guardar.

O ideal é que se separe em pequenos potes, para que fiquem harmônicos e alinhados.

Bandejas e potes organizadores podem ajudar nessa missão. Acompanhe algumas dicas de como organizar temperos na cozinha.

Potes reutilizáveis ou específicos para temperos

Para quem gosta de aproveitar recipientes, os potes de extrato de tomate, azeitonas ou outros alimentos podem ser boas opções de armazenamento para temperos.

Por isso, existe, inclusive, uma marca de massa de tomate que comercializa seus produtos em alguns potinhos plásticos com tampa tipo hermética, que são uma maravilha para guardar esses condimentos. Além disso, a sua superfície branca possibilita escrever à mão com caneta permanente o nome dos temperos. O formato das tampas possibilita o encaixe de um sobre o outro e, assim, economiza bastante espaço no armário.

Outros potes com esta mesma função são os:

Potes de manteiga;

Copos de requeijão com tampa;

Frasco de azeitona, palmito, etc;

Potes de doces.

Você pode identificá-los com a caneta permanente ou com aquelas etiquetas compradas em papelaria.

Potes específicos para tempero

No mercado há diversas opções de potes para temperos, inclusive alguns já vem até com suporte, que podem ser rotatórios, em colunas ou prateleiras.

Você pode escolher entre os tipos que combinam com as cores da cozinha ou com o restante da decoração.

São excelentes opções para organização e praticidade de acesso à eles.

Qual o melhor lugar para guardar tempero na cozinha?

Os temperos devem ficar em um local com fácil acesso à sua cozinha, para que quem prepara as refeições não tenha que se deslocar ou perder tempo procurando-os.

O ideal é ficar próximo do fogão ou da pia, facilitando o processo de cozinhar.

Você pode deixar seus temperos na bancada, dentro do armários ou, ainda, ao lado do fogão.

Alguns armários já vem com o compartimento de temperos, mas você também pode solicitar que seja incluído no seu projeto de marcenaria. Sendo assim, peça por uma porta com suporte embutido.

Caso não seja possível nenhuma dessas opções, você pode criar seu próprio suporte com:

Pallets;

Prateleiras de vidro ou MDF;

Cestos;

Gradil.

Dessa forma, para fazer uma prateleira com MDF, pallets ou qualquer outro material que você tiver, basta cortá-lo na medida desejada e fixá-lo na parede com 2 mãos francesas, ou com suporte adesivo, fixando-o no local desejado.

Separando os temperos

Os temperos secos podem ser guardados fora da geladeira e sua durabilidade geralmente é bem grande.

Sendo assim, sempre guarde seus condimentos e especiarias em recipientes fechados, pois isso evita que pegue cheiro, ou que insetos se misturem. Não inverta os potes, mesmo quando acabar o conteúdo, pois pode transferir o cheiro de um para outro.

Para que a organização fique mais intuitiva, experimente separar e classificar por tipos, como, por exemplo:

Secos

Primeiro, o orégano

Em segundo lugar, o alecrim

Logo após, a salsa desidratada

Ervas finas

Por fim, o manjericão

Ou os que estão apresentados em: Pó.

Louro

Pimenta do reino

Páprica

e os temperos destinados a Colorir:

Açafrão

Colorau

Cúrcuma

Primeiramente, coloque-os agrupados em caixas organizadoras seguindo essa ordem, pois facilitará o acesso à qualquer pessoa. Lembre-se que devem ser armazenados fora do contato com umidade e calor.

Temperos de geladeira

Alguns temperos precisam ser armazenados na geladeira. É o caso de misturas feitas à base de ingredientes frescos, como:

Alho

Cebola

Cheiro verde

Pimentas

Esses temperos devem ser sempre armazenados em potes de vidro com tampa na geladeira. Além disso, procure colocar uma etiqueta de identificação e com a data de validade.

Nunca coloque talheres sujos nesses temperos, pois pode estragar o vidro todo.

Além disso, também é preciso esterilizar o frasco com água quente, pois, dessa forma, você evita que haja a proliferação de bactérias junto com o tempero.

Se você prepara suas misturas de tempero de forma artesanal e, além disso, gosta de se aventurar em casa, sempre coloque sal nas suas receitas para aumentar a durabilidade.

Nossa cultura é caracterizada por boa mesa, pratos condimentados e coloridos. Quem já cozinhou para pessoas que não gostam de tempero sabe a dificuldade que é, parece que a comida fica sem identidade.

Por fim, é compreensível que tenhamos tantos temperos e condimentos em nossa cozinha. Assim, nada mais justo do que organizá-los da melhor forma possível.