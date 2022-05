Como pedir aumento de limite no Banco Inter?

Aumentar o limite do cartão de crédito pode ser muito útil para o consumidor, ajudando-o a conquistar objetivos. No entanto, o uso do cartão de crédito do Banco Inter deve ser feito de maneira responsável, para que o usuário não entre em dívidas.

As necessidades e condições financeiras do usuário mudam constantemente. Desse modo, confira a seguir como aumentar seu limite de crédito no Banco Inter.

Como pedir o aumento do limite no Banco Inter?

O Banco Inter analisa o crédito do cliente de forma automática. Isso significa que o sistema do banco avalia o perfil do cliente, e faz uma verificação da necessidade de aumento ou diminuição de limite de crédito, sem que o usuário tenha que solicitar manualmente.

No entanto, em certos casos existe uma urgência no aumento do limite. Para esses casos, o cliente do Banco Inter pode investir no CDB Mais Limite de Crédito. Segundo a empresa, esse investimento é uma oportunidade de ganhar limite na hora, além do rendimento diário de 100% do CDI.

Funcionamento do CDB Mais Limite de Crédito

O valor aportado no investimento CDB Mais Limite de Crédito é convertido imediatamente em limite para o cartão de crédito do cliente. O site do Banco Inter oferece um exemplo para esclarecer esse funcionamento: “Por exemplo, se você quer investir R$500, você realiza o aporte e em seguida é liberado o aumento do seu limite no mesmo valor do aporte feito, ou seja, R$500”.

Além disso, é possível resgatar o valor do investimento que não foi utilizado. Caso uma parcela do valor investido for utilizada como limite de crédito, não será mais possível resgatar o valor total investido inicialmente.

Para conseguir esse aumento no limite pelo Banco Inter basta seguir os passos:

Primeiro abra o aplicativo do Banco Inter;

Agora, vá na aba “cartões”;

Selecione a opção “Limite”;

Em seguida, clique na opção “aumente seu limite”;

Por fim, basta ler as informações mostradas na tela, e se concordar, preencha o valor desejado e clique na opção “investir”.

Dicas para aumentar o limite no Banco Inter

Como a empresa trabalha com uma análise automática do perfil dos clientes, boas práticas financeiras ajudam muito para que o limite do cartão de crédito seja aumentado. A primeira prática importante é manter a fatura do cartão em dia.

Clientes que sempre pagam as faturas do Banco Inter sem extrapolar o prazo de vencimento mantêm seus status em dia. Isso é muito relevante na análise de perfil. Para que não aconteça do usuário esquecer de pagar as faturas no dia correto, também existe a opção de débito automático.

Outra prática interessante é a de utilizar o cartão de crédito com frequência. De acordo com o próprio Banco Inter em seu site: “quanto mais você utiliza, maiores são as chances de aumentarmos seu limite”.

Por fim, o cliente deve sempre se lembrar de manter o seu perfil no Super App do Banco Inter atualizado. Qualquer atividade que impacta na renda mensal deve ser atualizada. Alguns exemplos são a troca de empregos, novo contrato com clientes, etc.