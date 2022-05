como pedir aumento de limite no cartão de crédito

Muitos clientes do Nubank tem dificuldades no momento de conseguir um aumento em seu limite de crédito. Recentemente, o banco digital anunciou que pretende aumentar o limite do cartão de crédito de 30 milhões de seus clientes. A previsão é que esse processo durte pelos próximos 12 meses.

No entanto, pode acontecer de que os usuários do Nubank não precisem esperar. Assim como em outros serviços do banco, é possível realizar a solicitação do limite em qualquer momento, através do aplicativo da empresa e em poucos segundos já obter um retorno terá ou não o limite aumentado.

Uma vez dentro do aplicativo do Nubank, é preciso ir até à opção de “cartão de crédito” e na nova tela tocar em ajustar o seu limite. O seu limite atual será exibido e basta acessar o botão de “pedir aumento”.

Passo a passo para solicitar aumento do limite do cartão de crédito Nubank

A indicação é que a solicitação de aumento do limite de crédito seja compatível com a renda do usuário, pois pedir um aumento maior alto que a realidade de salário do cliente faz com que exista uma grande possibilidade de que o Nubank recuse a solicitação. No momento de solicitar um aumento, é preciso explicar o motivo e aguardar pela análise do banco.

Se por acaso o pedido para aumento de limite de crédito for negado ou o atendimento não acontecer da forma que se esperava, alguns pontos podem ajudar o usuário em uma solicitação no futuro, para que um novo pedido não resulte em uma nova recusa por parte do banco.

De acordo com o próprio Nubank, o comportamento do consumidor pode impactar na hora de pedir mais limite. Assim, o próprio histórico de compras acaba influenciando diretamente na hora do banco realizar a análise. Por conta disso, é preciso ter o pagamento de faturas em dia, evitar entrar no crédito rotativo e manter a renda atualizada no aplicativo. Essas medidas acabam contribuindo para que o pedido de aumento de limite seja aprovado.

Utilizar cartão do Nubank com frequência pode ajudar a aumentar limite de crédito?

Utilizar grande parte do limite atual do cartão de crédito do Nubank pode ajudar a receber um aumento por parte do banco digital, assim como é essencial nunca atrasar o pagamento de uma fatura. O “roxinho” também vai verificar se os gastos do usuário são maiores com ele do que em outros cartões de concorrentes.

Manter a renda atualizada no perfil do Nubank também é importante, pois assim o banco digital entende o orçamento atual e se ele é compatível para oferecer um aumento de crédito, para que não se tenha uma possibilidade real de endividamento. Outra dica fundamental é jamais parcelar a fatura, evitando entrar em uma “bola de neve” e não ter possibilidades de pagar o valor necessário posteriormente.

Caso tenha seguido todos os passos que foram passados anteriormente, é bem possível que o Nubank lidere um limite mais alto, ainda mais a partir de agora ao considerar que a empresa está avaliando aumentar o limite de crédito de pelo menos 30 milhões de seus clientes.