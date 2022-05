Como pedir empréstimo pelo Nubank?

O Nubank, um dos principais bancos digitais do país, possui uma linha de crédito própria. Desse modo, os clientes da instituição podem solicitar o recurso diretamente pelo aplicativo, sem burocracias e em poucos minutos.

Para realizar o empréstimo pelo Nubank é necessário já ter um limite pré-aprovado na instituição. Vale ressaltar que assim como todas as outras linhas de empréstimo, o serviço oferecido pela fintech também cobra juros e encargos sobre o valor solicitado pelo usuário. Sendo assim, é importante fazer uma simulação e estar atento a todas as condições da contratação.

Veja como solicitar o empréstimo pelo App do Nubank

Para aderir ao empréstimo disponibilizado pelo Nubank é necessário acessar o aplicativo do banco digital e clicar em “Empréstimo” nos atalhos. Em seguida, o usuário deve selecionar a opção “Simular Empréstimo” e informar o motivo da contratação do serviço financeiro.

Será necessário que o cliente digite o valor que deseja emprestar e o número de parcelas para o pagamento. Após seguir os passos citados anteriormente, será possível analisar todas as condições da contratação, como juros, encargos e o valor total do empréstimo.

Após realizar a simulação e conferir todas as informações, basta que o cliente do banco digital confirme a transação na mesma página. O dia do pagamento das parcelas é definido pelo usuário assim que a solicitação for aprovada e pode ser pago em até 90 dias.

Vale informar que o Nubank realiza uma análise de crédito após a solicitação. Sendo assim, é possível que o usuário precise enviar mais alguns dados complementares para a instituição. Todas as informações sobre o empréstimo podem ser consultadas no aplicativo do banco digital.

Opções para indivíduos com nome negativado

Aqueles que estão passando por um aperto, sabem da dificuldade de conseguir determinados serviços financeiros, como empréstimos, estando com o nome negativado. No entanto, existem algumas modalidades para os cidadãos que estão com o nome sujo, mas precisam de recursos para lidar com alguma emergência.

Antes de mais nada, é preciso entender que os empréstimos voltados para esse público costumam possuir regras um pouco diferentes dos convencionais. Isso ocorre porque o perfil desses contratantes é considerado mais arriscado para as instituições financeiras.

Um dos empréstimos mais comuns entre os cidadãos com o nome sujo são os que utilizam bens como garantia. Nesses casos, é possível emprestar determinado valor utilizando como garantia bens como veículos e imóveis. Ao contratar essa modalidade de empréstimo, a propriedade passa a ser responsabilidade do banco durante o período de pagamento, não sendo possível vendê-lo enquanto a dívida com a instituição não for quitada.

Os empréstimos consignados também são muito utilizados por indivíduos com o nome negativado. Desse modo, o valor das parcelas do empréstimo é descontado diretamente na folha de pagamento ou aposentadoria do cliente.

Outra modalidade de empréstimo que vem sendo bastante utilizada é o Microcrédito, destinado a empreendedores formais como PJ ou MEI. Vale informar que esse empréstimo é oferecido pelo Nubank, com valores que vão de R$ 100 a R$ 800.