Como remover/desativar notificações do hub de comentários do Windows 11

O Windows PC vem com o aplicativo Feedback Hub, que permite aos usuários fornecer comentários, sugestões de recursos, relatórios de bugs e outras coisas para o Windows 11. Os usuários podem achar útil relatar qualquer coisa incomum em seu sistema. No entanto, muitos usuários acham irritante porque esse aplicativo pode abrir acidentalmente com algumas teclas de atalho. Se você também estiver incomodado com o aplicativo Hub de comentários no Windows 11, poderá desabilitar facilmente a notificação ou removê-la.

Remover ou desabilitar notificações do hub de comentários Windows 11

Neste artigo, discutiremos como você pode desabilitar ou remover o hub de comentários no Windows 11.

Desativando as notificações do Hub de feedback

Se você está apenas irritado com as notificações do Hub de Feedback e deseja interrompê-las em vez de desinstalar o aplicativo, você tem a opção de fazê-lo. Siga as etapas abaixo para interromper as notificações do Hub de Feedback.

aperte o Windows + eu combinação de teclas para abrir o Definições aplicativo em seu PC.

No Definições, vá para o sistema seção da barra lateral esquerda se você não estiver nela por padrão.

No sistema seção, clique em notificações. Aqui role para baixo para encontrar notificações de aplicativos e outras seções. Nesta seção, procure por Central de comentários e desative a alternância para isso. Isso desativará as notificações do aplicativo e você nunca mais as receberá.

Desativando o Hub de Feedback usando o Windows PowerShell

Se você deseja desabilitar o aplicativo Hub de Feedback, faça isso com a ajuda do Windows PowerShell. Para desabilitar o Hub de Feedback usando o Windows PowerShell, siga as etapas abaixo-

No Menu Iniciar procurar por Windows PowerShell . Clique com o botão direito do mouse sobre ele e, em seguida, clique em Executar como administrador. Isso dará privilégios de administrador ao aplicativo.

No Windows PowerShell, digite o comando e execute-o. reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Siuf\Rules” /v “NumberOfSIUFInPeriod” /t “REG_DWORD” /d “0” /f reg delete “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Siuf\Rules” /v “PeriodInNanoSeconds” /f

Isso desativará o aplicativo Feedback Hub em seu PC.

Usando o desinstalador do Windows para desinstalar o Hub de comentários

Você pode usar o desinstalador do Windows para desabilitar ou remover o hub de comentários no Windows 11. Para remover o hub de comentários no Windows 11 usando o desinstalador do Windows, siga as etapas abaixo-

Abra o definições aplicativo em seu PC pressionando o botão Windows + eu combinação de teclas.

Dirija-se ao aplicativos seção da barra lateral esquerda no definições.

Agora clique em Aplicativos e recursos no aplicativos seção.

De Lista de aplicativos, procurar por Central de comentários.

Clique no três elipses no Central de comentários, e depois clique em Desinstalar para desinstalar o aplicativo.

LEIA TAMBÉM: O que é LSASS.EXE? Corrigir o problema de alto uso da CPU do Lsass.exe Windows 11

Você pode desabilitar o Hub de Feedback no Windows 11 usando o menu Iniciar. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o menu Iniciar no seu PC pressionando as janelas tecla ou clicando no Começar ícone.

No menu iniciar, procure Central de comentários.

Você pode clicar com o botão direito do mouse no aplicativo e depois clicar em Desinstalar, ou no painel direito clique no Desinstalar para desinstalar o aplicativo.

Remover Hub de Feedback usando o PowerShell

Você também pode usar o Windows PowerShell para remover o Hub de Feedback em seu PC. Para usar o Windows PowerShell para remover o Hub de Feedback, siga as etapas abaixo-

No Menu Iniciar, procurar por Windows PowerShell. Clique com o botão direito do mouse sobre ele e, em seguida, clique em Executar como administrador .

No Windows PowerShell, digite o comando get-appxpackage *feedback* | remove-appxpackage e bater Entrar para executá-lo.

Isso removerá o aplicativo do seu PC.

Perguntas frequentes O que é Hub de Feedback? O Hub de Feedback é um aplicativo interno do Windows usado para fornecer comentários relacionados ao Windows PC. Posso desabilitar o Hub de Notificação para Feedback? Você pode desabilitar a notificação do Hub de Feedback usando as etapas mencionadas neste artigo. Como remover ou desabilitar o aplicativo Hub de comentários no Windows 11? Se você não usa o aplicativo Feedback Hub em seu PC e não deseja mais usá-lo, você tem a opção de removê-lo facilmente. Discutimos como você pode desativar e remover o aplicativo no artigo acima.

É assim que você pode desabilitar ou remover o Hub de Feedback no Windows 11. Siga as etapas deste artigo para desabilitar ou remover o aplicativo Hub de Feedback no Windows 11.