O seu bairro pode ser um excelente lugar para você abrir a sua própria empresa. Além de você estar pertinho de casa, ainda pode lucrar muito com o empreendimento. Por isso, que hoje nós vamos indicar como saber que negócio abrir em seu bairro.

O que você precisa entender para montar seu negócio no bairro?

Antes de tudo, você precisa entender que, normalmente, as grandes lojas estão concentradas no centro da cidade. Dessa forma, muitas vezes, as pessoas preferem comprar em locais que são próximos à sua casa e tem menos movimento.

Para tanto, o que você precisa considerar para abrir o seu negócio no bairro é:



A estrutura ideal, ou seja, o negócio vai ser aberto em sua própria casa ou em um espaço físico próximo, alugado;

A localização perfeita, pois você precisa considerar que será um espaço adequado para que tenha bastante circulação de pessoas e, assim, aumentar a possibilidade de existir clientela;

Os equipamentos necessários para abrir o seu negócio;

O que é preciso para formalizar o seu negócio: decidir o tipo de empresa que você vai abrir, a sua natureza jurídica, em qual tributação ela vai se encaixar e muitas outras questões que um contador pode te auxiliar.

Mas, lembre-se: formalizar legalmente o seu negócio dará garantias de segurança, obtenção de crédito e subsídios do governo, além de evitar multas desnecessárias.

Como saber que negócio abrir em seu bairro?

Procure saber o que não existe ainda em seu bairro, o que está faltando, pois é isso que faz com que as pessoas se desloquem até o centro da cidade para comprar.

Pesquise com a vizinhança o que gostariam que tivesse na região e que ainda não tem, em termos de negócios. Depois dessa pesquisa, verifique se haverá demanda para criar um empreendimento do gênero.

Na sequência, apresentamos algumas opções de negócio para ser aberto em um bairro, para dar ideias e trazer inspirações para você.

Pet shop

Para abrir esse tipo de negócio você precisa, primeiramente, gostar de animais de estimação, pois terá muito mais afinidade na hora de fazer a compra de produtos para compor o seu negócio. Além disso, vale ressaltar que o Brasil é o 3º país do mundo em quantidade de animais de estimação, o que indica uma boa demanda para o serviço!

Seu negócio pode incluir, além da venda de produtos para pets, creches, passeadores de cães, banhos e tosa. Sendo assim, um pet shop no bairro vai facilitar muito a vida das pessoas!

Mercado de beleza

O ramo de beleza pode aliar a venda de cosméticos e os serviços de salão de beleza, como maquiagem, sobrancelhas, cabelos, manicure e pedicure, além de outros serviços.

As pessoas adoram comodidade e, por isso, odeiam se locomover muito para fazer unha, cabelo e sobrancelhas. Assim, se o seu negócio oferecer tudo em um mesmo lugar, poderá se tornar muito competitivo.

Perceba quais são as falhas dos concorrentes e as demandas que ainda não estão atendidas e faça o seu diferencial!

Mercearia ou Minimercado

Apesar de a maioria dos bairros normalmente possuírem uma mercearia por perto, essa ainda é uma boa opção. Para isso, basta apenas buscar um local que seja mais afastado daquelas já existentes, mas não muito, para não se afastar do movimento do bairro.

Sabe-se que as mercearias não conseguem garantir o mesmo preço baixo que as grandes redes de supermercado oferecem, mas, evitar as filas, ter produtos de qualidade e a praticidade compensam.

Você precisa atender, no mínimo, a quatro tipos de produtos essenciais para o dia a dia dos clientes: frutas e verduras, doces e salgados, materiais de limpeza e produtos pessoais.

Aposte em um diferencial que toda mercearia possui: bom atendimento aos clientes para, assim, fazer com que o público volte.

Loja de roupas

As lojas de roupas dos bairros são mais humanizadas e tem benefícios de personalizar o atendimento, possuir peças diferenciadas e exclusivas, além de manter um relacionamento mais direto com os clientes.

Afinal, quem não gosta de ir em uma loja, ser bem atendido, provar as roupas, e ainda sair da loja com a roupa do corpo na sacola?

Você pode abrir uma loja física de roupas e atender também na forma virtual.

O espaço físico em que a sua loja vai estar estabelecida deve ser próprio para uma grande circulação de pessoas. Além disso, ele precisa ter estacionamento e ser, de preferência, longe da concorrência.

Estas são apenas algumas possibilidades, mas você precisa perceber qual delas se encaixa melhor em seu bairro e que atenda o seu perfil.