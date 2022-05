Como saber se a cenoura está boa para comprar? Vejas dicas infalíveis

A cenoura é um alimento rico em muitas vitaminas, por isso é indispensável para nossas refeições. Ainda mais com o valor que está, o jeito é comprar pouco e não desperdiçar. Portanto, veja neste artigo como fazer boas escolhas.

Cenoura faz bem para o organismo

Raiz de origem asiática, a cenoura é um legume muito versátil na culinária. Pois, é aproveitável para fazer desde sucos a sobremesas, como o famoso bolo de cenoura. Além disso, seu consumo pode ser feito tanto cru quanto cozido. .

Ademais, é um legume que possui diversas propriedades, como as vitaminas K, A, C e E, complexo B, manganês, potássio. Além do mais, é rica em fibras. O consumo pode ser diário, dessa forma é fácil ter todas as vitaminas necessárias.

Como escolher boas cenouras

A cenoura foi um dos alimentos que mais sofreu reajustes nos últimos tempos. Ainda mais, com o preço alto, é importante realizar boas escolhas para não comprar um produto com baixa durabilidade e logo perdê-lo. Portanto, confira algumas características para saber se a cenoura está boa ou não para a compra:

Cor viva;

Firme ao toque;

Sem manchas;

Completamente seca;

Cheiro característico.

No supermercado, é comum que alguns produtos sejam embalados para venda. Dessa forma, observe o estado dos produtos que ficam por baixo. Geralmente, é comum que estes produtos estejam perto do prazo de validade. E também, é usual pôr produtos mais agradáveis ao olhar, na parte de cima.

Sendo assim, sempre opte por comprar o item a granel. Afinal, você escolherá item por item e pode se atentar aos detalhes mais importantes.

Observe os detalhes

Aqui, saiba mais detalhes de como escolher bons legumes na hora de ir à feira ou ao supermercado.

Cor: em primeiro lugar, a cor denota que a cenoura está fresca e foi colhida recentemente. Sendo assim, são mais duráveis. No entanto, cenouras em tons marrons ou mais escuros mostram que a colheita foi feita há um tempo. Ademais, também indicam que o prazo de validade está próximo.

Toque: Observe ao pressionar se a cenoura amassa, ou se tem alguma parte que esteja mais macia que as demais. Pois, isto mostra como a cenoura está por dentro, podendo já estar próxima de ser jogada fora. Aliás, dê preferência aos legumes mais rígidos ao toque.

Presença de água: Se a cenoura estiver úmida, com presença de baba nas extremidades, descarte o quanto antes.

Cheiro: A cenoura tem um cheiro bastante característico muito gostoso por sinal. Dessa forma, qualquer coisa diferente disso indica que algo já não está certo, e que provavelmente estará próximo do seu fim.

Quais são os melhores lugares para comprar

Às vezes nossa única opção é o mercado próximo da nossa casa. No entanto, nem sempre os melhores produtos estarão nestes lugares. Isso ocorre porque em alguns centros de distribuição, legumes e folhas frescos são destinados para grandes redes e potenciais compradores.

Portanto, para quem tem acesso, frequentar estes tipos de lugares pode ser uma boa alternativa na hora de fazer suas compras de verduras e legumes. Dessa forma, é mais fácil de garantir frescor, qualidade e variedade na hora de escolher.

Além disso, as feiras livres também costumam ter excelentes produtos, porém em alguns locais, pode ocorrer de ter um valor mais elevado que os mercados e os centros de distribuição.

Ademais, essas feiras possuem toda uma estrutura e tradição de anos nos mesmos locais. Por isso, seu valor pode ser mais alto que em outros lugares. Mas, pode ser uma ótima alternativa se sobrou dinheiro no orçamento.

Receitas com cenoura

Agora, que já sabe como escolher boas cenouras, aprenda a fazer estas deliciosas receitas.

Bolo de cenoura:

Para fazer a massa deste bolo você vai precisar de:

1/2 xícara (chá) de óleo

3 cenouras médias raladas

4 ovos

2 xícaras (chá) de açúcar

2 e 1/2 xícaras (chá) farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Cobertura:

1 colher (sopa) de manteiga

3 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de leite

Modo de fazer: Em um liquidificador, adicione a cenoura, os ovos e o óleo, depois misture. Acrescente o açúcar e bata novamente por 5 minutos. Em uma tigela ou na batedeira, adicione a farinha de trigo e depois misture novamente. Acrescente o fermento e misture lentamente com uma colher. Asse em um forno preaquecido a 180° C por aproximadamente 40 minutos.

Cobertura: Despeje em uma tigela a manteiga, o chocolate em pó, o açúcar e o leite, depois misture. Leve a mistura ao fogo e continue misturando até obter uma consistência cremosa, depois despeje a calda por cima do bolo.