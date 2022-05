Eis o grande X da questão: Como saber se é hora de abrir uma franquia? Quais as avaliações que precisam ser feitas para saber qual é de fato a hora de abrir uma franquia? Esse é o assunto que iremos apresentar neste artigo.

Não basta apenas sonhar em ser franqueado, é preciso saber qual o momento certo de abrir a sua franquia. Dessa forma, apresentamos na sequência o que você deve analisar para saber se é a hora de começar uma franquia.

Analise o mercado local em que você deseja abrir a franquia

Perceba o local sempre analisando onde a concorrência está mais fraca, além de observar onde está o seu público-alvo.

Considere as oportunidades, como a falta de locais que comercializam o produto ou serviço que você deseja vender, bem como a situação da concorrência. Se o concorrente vende o mesmo produto e/ou serviço e se encontra em declínio, entenda isso como sendo um problema para você também.

Procure investir em um local atrativo para o seu negócio e entenda o funcionamento do mercado local.

Defina o negócio que você deseja atuar

Para definir isso, perceba os seus gostos e quais os produtos ou serviços que se encaixam no seu perfil, além das suas expectativas futuras de negócio.

Dependendo do seu perfil pessoal, você conseguirá direcionar, pelo menos em parte, o negócio. Assim, se você for uma pessoa extrovertida, terá mais chance de sucesso em negócios que tenham contato direto com o cliente. Agora, se o seu perfil é introvertido, invista em trabalhar de forma online.

Analise a sua capacidade de investimento

A partir do momento em que você tiver clareza da capacidade que tem para investir, direcione o tipo de franquia que você tem condições de adquirir.

A capacidade de investimento poderá definir se você vai adquirir uma micro ou grande franquia. Saiba também que, além do investimento inicial, você terá taxas de royalties, fundos de propaganda, vai precisar adquirir estoque (se esse for o caso), alugar espaço físico (caso se aplique ao negócio), entre outras despesas.

Tenha clareza dos gastos para não ficar endividado e nem comprometer a saúde financeira do seu negócio.

Avalie o impacto que a franquia terá em sua vida pessoal

Defina exatamente o que você quer. Por exemplo: Se a intenção é obter renda extra, opte por uma franquia home office e concilie trabalho e estudo, trabalho e cuidar dos filhos ou de um familiar idoso. Você terá flexibilidade de horários, o que pode ser muito útil para se organizar entre o tempo pessoal e profissional.

Se puder dedicar tempo integral para o negócio, opte por franquias com espaço físico e funcionamento em horário comercial ou diferenciado.

Escolha o modelo de negócio

O mercado de franquias é muito amplo para afirmar somente que quer abrir uma franquia. Por isso, é preciso definir muitos elementos, entre eles, o modelo de negócio.

Analise o seu perfil e opte por um segmento de franquia, para só depois definir qual é o modelo de negócio que você quer seguir adiante. Para isso, observe os mercados e segmentos que estão em crescimento, além daqueles que ainda são necessários no espaço em que você deseja investir.

Vale, inclusive, realinhar o seu sonho de empreendimento para analisar o tipo de modelo de negócio que mais vai agradar.

Analise as opções de franquia no modelo de negócio que você decidiu

Perceba que estamos afunilando a análise e, assim, possibilitando você a pensar sobre exatamente a franquia que quer.

Depois de escolher o modelo de negócio, esse é o momento de definir as marcas que atuam nesse segmento.

Pesquise as opções existentes e selecione aquelas que mais se encaixam em seu perfil e orçamento. Analise a COF de cada uma, e entenda o que a franqueadora oferece enquanto suporte, além do retorno que o negócio possibilita.

Pesquise dados sobre o segmento escolhido

Dessa forma, perceba como está o mercado em que a marca atua, avalie se está em crescimento ou declínio, como a concorrência está se comportando, se está saindo do setor ou investindo mais. Além disso, analise a expansão a curto prazo do segmento.

Depois de analisar tudo o que o artigo propõe, esse é o momento de abrir uma franquia, pois você estará preparado para começar esse sonho!

Por fim, agora é só ter em mente tudo que o que você aprendeu no artigo de hoje para colocar em prática! Desejamos boa sorte e que, além disso, você alcance seu sucesso e tenha muito lucro!