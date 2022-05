como sacar dinheiro do banco digital

Os clientes do Nubank podem realizar saques de sua conta digital ou com o cartão de crédito. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como realizar o saque de sua conta no Nubank, porém se trata de um procedimento relativamente simples.

No Nubank é possível fazer saques tanto na função débito como também em crédito. O que muda em relação a cada modalidade é que em uma delas se utiliza o caixa eletrônico para retirar o dinheiro físico e na função débito é cobrado uma taxa por cada transação. Alguns bancos digitais já saíram na frente do Nubank em relação a esse serviço, como o Banco Inter.

Para os saques utilizando o cartão de crédito Nubank, é preciso ir até um caixa eletrônico da rede Cirrus, que pertence a MasterCard e é a bandeira oficial do banco digital. O recurso é descrito como “uma opção de empréstimo” e só deve ser usado em uma situação de emergência.

Saque de acordo com o limite do Nubank

Só é possível sacar até 15% do limite do cartão de crédito e o valor máximo que pode ser sacado é de até R$ 2.500. Já o saque do Nubank através da função débito pode ser solicitado diretamente no Caixa Eletrônico Banco 24 Horas e também através da rede Saque e Pague.

O valor é sacado diretamente da NuConta, o que mostra que além de ter criado uma conta digital no Nubank, também é preciso ter a função débito habilitada no cartão. Isso tudo pode ser feito, desde que se respeito o limite de até R$ 3.000 por saque, sendo possível retirar esse valor máximo dentro de 24 horas.

Taxas atuais

Os saques no cartão de crédito do Nubank não possuem cobrança por transação. Pelo fato de se tratar de um tipo de empréstimo, é preciso arcar com a cobrança de juros fixada em 9,75% por mês, contando desde a quantia que foi sacada e até a data de vencimento da sua fatura do mês.

Assim que o saque for realizado, os juros começam a rodar. Por conta disso, o ideal é deixar para realizar o saque na data mais próxima da fatura. Os saques na conta digital tem uma tarifa de R$ 6,50, inclusive cobrado em cada um dos saques.

O Nubank explica que a cobrança é em relação às taxas e impostos que precisam ser cobrados para possibilitar que essa função fique disponível. Também cita os custos operacionais que as empresas de caixas eletrônicos precisam arcar para manter o serviço em pleno funcionamento aos seus clientes.

Para sacar dinheiro na conta do Nubank é preciso ir até um caixa eletrônico do Banco 24 horas ou da rede Saque e Pague. Basta inserir o cartão do banco digital na máquina e escolher pelo idioma, seja português ou inglês, para então selecionar se deseja sacar o dinheiro através da função crédito ou débito. Em poucos minutos o caixa eletrônico vai liberar o dinheiro em espécie para que o cliente tenha aceso aos recursos sacados.