Como se juntar ao clique gótico no BitLife (2022)

Temos toneladas de jogos incríveis para jogar nesta era de jogos que nos proporcionam uma experiência da vida real. BitLife é também um dos jogos de simulação da moda que nos permitem experimentar uma jornada da vida real de uma pessoa desde o nascimento até a morte. Há muitas coisas para fazer neste jogo, como casar e ter alguns filhos. A coisa mais emocionante sobre este jogo é junte-se à Clique Gótica.

Juntando-se a grupos góticos no BitLife não é uma tarefa fácil; os usuários precisam seguir um processo adequado para fazê-lo. O gótico é caracterizado principalmente por uma pessoa que adora ficar triste e tem uma aparência feia, e gosta de ficar no escuro e adora situações deprimentes. Juntar-se ao Goth Clique torna todo o jogo bastante interessante, mas como dissemos, não é uma tarefa fácil. Este guia explica brevemente como se juntar ao clique gótico em BitLife.

Junte-se ao clique gótico na escola no Bitlife 2022

Vamos seguir em frente para saber mais sobre o BitLife.

Bitlife – Uma introdução

BitLife é um popular jogo de simulação para Android e iOS onde os usuários precisam criar seu avatar e escolher seus pais. Depende de você decidir como você pode morrer neste jogo. Há muitas oportunidades para fazer com este jogo, como casar, ter filhos, oportunidades de trabalho e muito mais.

É um jogo gratuito para todos os usuários, mas se alguém quiser ter uma experiência mais incrível, precisará fazer algumas compras para acompanhar alguns recursos. A coisa mais fantástica sobre este jogo é que os usuários também podem interagir com outros jogadores e se tornarem membros da família de outros jogadores. Neste jogo, os usuários também podem escapar da prisão e se juntar a grupos góticos para mais entretenimento. Se você quiser ver o lado sombrio do jogo BitLife, pode se juntar ao Goth Clique. Você pode explorar a cultura gótica depois de entrar no grupo no jogo.

Quais são os requisitos para ingressar no Goth Clique no Bitlife?

Se você quiser se juntar a qualquer Clique no jogo, você deve cumprir os requisitos básicos do jogo. O requisito básico do Goth Clique não tem muitas complicações. Duas coisas básicas são necessárias –

A primeira coisa necessária é que seu avatar tenha uma aparência baixa. Não deve ser uma celebridade e não deve ter nenhum sucesso em sua carreira.

Outro requisito é que seu avatar não esteja muito feliz. Se parece feliz, então o Goth Clique não é para o seu avatar.

Como se juntar ao clique gótico em BitLife?

BitLife é um jogo incrível onde você também pode fazer muita aventura, até algumas coisas estranhas. Se você quiser se juntar ao Goth Clique no BitLife, você deve atender a certas condições. Você pode participar do Clique seguindo estas etapas:

No início, você precisa ter certeza de que seu avatar tem aparência baixa e felicidade. Mas se você é bonito, pode entrar no Modo Deus; ele irá ajudá-lo a diminuir sua aparência e felicidade. Indiretamente, aumentará as chances de se juntar ao Goth Clique. Sua aparência deve ser inferior a 20% para se juntar ao Clique.

A segunda coisa que você será exigida é baixa felicidade. Você precisa fazer coisas diferentes para ficar abaixo de 30% do seu nível de felicidade. Como você pode participar de diferentes Cliques no jogo e enfrentar rejeições mais vezes. Enfrentar momentos tristes também fará com que sua felicidade diminua, e isso também pode ser feito perdendo nossos entes próximos.

Você precisa começar a encontrar o Goth Clique, que estará disponível para você na aba School. Portanto, procure-o até obter os resultados.

Pode acontecer que você não seja aceito no Goth Clique, mas você não precisa se preocupar com isso. Você deve tentar diminuir seu nível de felicidade e, uma vez atingido o alvo, você será aceito no Clique.

Perguntas frequentes

Como posso baixar o jogo BitLife?

Resposta. Baixar BitLife é uma tarefa muito fácil e você pode encontrá-lo simplesmente na Google Play Store e na Apps Store.

Posso entrar no Goth Clique com alta aparência?

Resposta. A resposta direta é não, pois este Clique não é para os avatares com boa aparência, e você precisa ir com um avatar discreto para se juntar ao Goth Clique.

Posso participar da Clique com aparência baixa e felicidade alta?

Resposta. Não, é uma compulsão que você deve ter baixa felicidade. Então você deve começar a trabalhar nisso para diminuir seu nível de felicidade para se juntar ao Goth Clique.

Conclusão:

Este foi o guia completo sobre como se juntar ao Goth Clique em BitLife. Você pode atingir seu objetivo seguindo as etapas básicas fornecidas acima. Se você tiver alguma dúvida sobre este tópico, sinta-se à vontade para nos perguntar na seção de comentários.

