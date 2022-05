Para se sentir tranquilo e calmo no trabalho você pode investir em uma organização mais agradável no ambiente, além de preparar as suas atividades de uma forma prioritária e bem dividida.

Neste texto, você verá mais detalhes sobre essas e outras dicas bastante interessantes. Acompanhe e saiba mais!

Como se sentir tranquilo e calmo no trabalho?

Existem diversas atitudes que podem ajudar você a se sentir tranquilo e calmo no trabalho. Algumas podem ser colocadas em prática agora mesmo, de um segundo ao outro. Outras exigem uma maior organização e mais paciência, porém, todas desencadeiam resultados bastante promissores.

Preparado para deixar o seu trabalho mais leve? Então confira:

1. Organize o seu ambiente de trabalho

Organize o seu ambiente de trabalho de uma forma agradável e inteligente. Agradável no sentido de decorar e alinhar os seus materiais de uma forma esteticamente atraente, além de deixar sempre limpo e sem bagunça, viabilizando mais bem-estar no dia a dia.

E inteligente no sentido de deixar sempre à mão tudo aquilo que você precisa para concluir as suas tarefas da melhor forma possível – sem perder tempo procurando alguma coisa.

2. Tenha uma rotina baseada em prioridades

A sua rotina também precisa ser baseada em prioridades. Para isso, saiba quais são as tarefas mais importantes do dia, semana e mês, e crie um checklist bem estruturado que leve em conta essa sequência de demandas.

Dessa forma se torna mais viável construir uma rotina que ajude você a se sentir tranquilo e calmo no trabalho.

3. Esteja pronto para os contratempos

Reserve um tempo para imprevistos! Poucas pessoas fazem isso, mas essa ação é fundamental para se sentir tranquilo e calmo no trabalho. Caso contrário, qualquer coisa que “sair dos eixos” causará picos de estresse muito intensos.

4. Delegue o que estiver sobrecarregando

Sabe aquelas atividades que em nada agregam e que apenas sobrecarregam a sua rotina com demandas pouco interessantes? Delegue-as. Pare de ficar querendo abraçar o mundo e aceite os seus limites!

5. Foque em um passo de cada vez

Quando estiver executando uma tarefa, foque em um passo de cada vez. Não fique olhando para o relógio de segundo em segundo, tampouco pensando em tudo que deverá ser feito em seguida. Cuidado com os estresses e ansiedades que você, muitas vezes, provoca em si mesmo.

6. Tenha hábitos saudáveis

Fora do ambiente de trabalho, não se esqueça da importância dos hábitos saudáveis. Dormir bem, alimentar-se adequadamente e exercitar-se são ações fundamentais para a qualidade de vida. Não negligencie isso se você realmente quer se sentir tranquilo e calmo no trabalho.

7. Pergunte quando não souber

Pergunte aquilo que você tem dúvida. Não fique “quebrando a cabeça” sozinho por orgulho. Aprenda a solicitar informações que podem auxiliar no seu trabalho.

8. Cuidado com a exposição ao estresse desnecessário

Sabe aquelas situações nas quais nos expomos ao estresse desnecessário? Por exemplo, “brigando” com um colega de trabalho que pensa diferente de nós? Pois é… Devemos saber dosar quais situações merecem a nossa energia e quais não. Assim não caímos no erro de forçar a barra em uma situação difícil.

Às vezes, uma pausa para um café é mais efetiva do que ficar, a todo custo, tentando resolver algo enquanto a mente está esgotada. Prive-se disso. 😉