Conseguir ser menos explosivo no ambiente de trabalho é algo impossível para você? Então talvez esteja mais do que na hora de mudar esse tipo de situação, não acha?

Para isso, separamos algumas sugestões que podem ser bastante interessantes para você. Acompanhe no conteúdo de hoje e saiba mais!

Como ser menos explosivo no ambiente de trabalho?

Para ser menos explosivo no ambiente de trabalho é preciso, acima de tudo, tomar uma decisão. E para isso, é necessário parar de culpabilizar as outras pessoas. Não coloque a culpa das “explosões” em quem compartilha o ambiente com você. Quem é responsável pela forma como você lida com as suas emoções é você mesmo. Ponto.

Assim sendo, considere reconhecer a sua situação de forma sincera. Você não precisa sair dizendo para as outras pessoas que você é “explosivo”, mas deve, dentro de si mesmo, ter consciência disso.

Caso contrário, o autoengano poderá aparecer, fazendo com que você acabe acreditando que a culpa da sua irritabilidade é sempre de outra pessoa – o que não é verdade.

Com isso em mente, siga este conteúdo e comece a pensar em novas perspectivas para o dia a dia de trabalho. Vamos lá?

1. Cuidado com os gatilhos – as pausas são importantes

Um ponto fundamental, além do reconhecimento da situação, é estar a par dos seus próprios gatilhos emocionais. Saber quais são os mais frequentes pode ajudar você a prever essas situações de “explosão” no trabalho.

Sendo assim, comece a analisar as situações nas quais esse tipo de problema aconteceu. Avalie o que provocou os seus comportamentos impulsivos e explosivos em outros episódios de sua vida. Tudo isso poderá lhe ajudar a se preparar melhor para os momentos difíceis, impedindo que as emoções comandem as suas ações.

2. Construa uma rotina com base em hábitos saudáveis

Fora do ambiente de trabalho, construa uma rotina com base em hábitos saudáveis. Os exercícios físicos e uma boa noite de sono podem lhe ajudar a ter muito mais bem-estar no dia a dia. Consequentemente, as chances de a irritabilidade aparecer são menores. Faça o teste.

3. Trabalhe a empatia

Sempre que possível, coloque-se no lugar do outro. Antes de dizer alguma coisa, imagine a situação contrária: você cometendo algum equívoco e alguém sendo explosivo com você. Isso pode lhe ajudar a ser menos explosivo no ambiente de trabalho.

4. Aprenda a praticar a escuta ativa

Da mesma forma que você deve ser mais empático no que faz no dia a dia, considere praticar a escuta ativa. Por meio dela você será capaz de ouvir, verdadeiramente, o que as outras pessoas têm a dizer.

Como consequência, terá uma visão mais clara das situações, e começará a ponderar um pouco melhor sobre o que deve ser feito e quando deve ser feito.

5. Faça psicoterapia

A psicoterapia também pode ajudar a ser menos explosivo no ambiente de trabalho. Afinal, você entenderá os motivos pelos quais essas “explosões” acontecem e, quem sabe, poderá tratar a “raiz” do problema. Considere essa possibilidade e dê esse passo em prol da sua qualidade de vida no trabalho!