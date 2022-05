Como tirar água da porta de carregamento no laptop/celular/PC

Você derrubou seu telefone na água ou derramou um pouco nele? É um problema que a maioria de nós já experimentou. A água pode danificar os componentes do seu smartphone se entrar nele. A porta de carregamento é mais comum para parar de funcionar devido à umidade. Felizmente, existem alguns métodos que você pode seguir para tirar água da porta de carregamento do seu smartphone. Então, sem mais delongas, vamos começar.

Como tirar água da porta de carregamento

Confira estes métodos para secar a porta de carregamento do smartphone do celular, PC, laptop

Remova a umidade

Em primeiro lugar, você precisará remover a umidade da porta de carregamento. Tente colocar um pequeno pedaço de pano de algodão macio e limpe a porta de carregamento esfregando-a suavemente. Certifique-se de não aplicar muita pressão, pois pode danificar a porta de carregamento.

Deixe secar sozinho

Coloque seu smartphone na frente de um ventilador ou em um local quente e seco por uma ou duas horas para que a água presente na porta de carregamento possa evaporar. Certifique-se de não colocar o telefone sob luz solar direta, pois isso pode causar superaquecimento do dispositivo.

Coloque seu telefone em um saco de arroz durante a noite

Você também pode tentar colocar seu telefone em um saco cheio de arroz durante a noite. Como o arroz é absorvente de água, ele absorverá toda a água do seu telefone.

Se nenhuma das etapas acima mencionadas foi útil para você ou sua porta de carregamento for danificada de qualquer maneira. Tente entrar em contato com a central de atendimento do fabricante do seu dispositivo. Você também pode consertá-lo em um centro de reparo local.

Empacotando

Isso é tudo sobre como você pode tirar água da porta de carregamento. Esperamos que esses métodos mencionados acima tenham ajudado você. Se você ainda tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

