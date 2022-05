Como usar a tela dividida no Samsung Galaxy S8 Tab (modo Dex)

Ter uma tela maior significa que você pode realizar várias tarefas com eficiência em seu tablet. O tablet já suporta janelas multiativas, também conhecidas como recursos Multi-janela, que permitem aos usuários realizar multitarefas executando de dois a três aplicativos ao mesmo tempo. Se você tem um Tablet Samsung Galaxy S8 ou S8 Ultraentão você terá a opção de usar a tela dividida e dividir sua tela em duas metades para usar dois aplicativos ao mesmo tempo.

Como dividir a tela no Samsung Galaxy Tab S8/S8 Ultra

Você pode usar o recurso de tela dividida nos seguintes tablets Samsung executados no One UI 4 ou superior:

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 Ultra

Samsung Galaxy S8 5G

Samsung Galaxy S7FE

Samsung Galaxy S7+

Samsung Galaxy S6 Lite (2022)

Use tela dividida no tablet Samsung Galaxy S8

Se você deseja usar a tela dividida no tablet Samsung Galaxy S8, siga as etapas abaixo-

Dirija-se ao Aplicativos recentes no seu Galaxy Tab S8.

Agora toque e segure o aplicativo que deseja abrir na tela dividida e arraste esse aplicativo para o centro da tela até ver Solte aqui para uma visualização pop-up e solte o aplicativo.

Agora, vá para a gaveta e abra o outro aplicativo que você deseja visualizar na tela dividida.

Feito isso, clique no botão Linha Azul na parte superior do aplicativo na visualização pop-up e clique no ícone de tela dividida.

Isso separará os dois aplicativos no modo de tela dividida.

Aplicativos de tela dividida no modo Dex

Se você estiver usando o modo Dex, as etapas para usar a tela dividida não serão semelhantes. Em vez disso, você terá que redimensionar manualmente os aplicativos para usar em tela dividida ou multiview, ou terá que usar os atalhos de teclado.

Ao abrir o aplicativo, você pode clicar no ícone de redimensionamento no canto superior direito da janela do aplicativo. Agora você terá que redimensionar manualmente os aplicativos arrastando as laterais da janela do aplicativo. Você pode fazer o mesmo para outros aplicativos e usá-los no modo de tela dividida.

Uma maneira fácil de fazer isso será usando atalhos de teclado. Se você tiver o teclado do livro e estiver usando-o atualmente, basta pressionar o botão CMD + (Seta para a esquerda ou para a direita) teclas para usar o aplicativo na tela dividida.

Seta esquerda- Esta tecla irá organizar o aplicativo no lado esquerdo da tela.

Seta direita- Esta tecla irá organizar o aplicativo no lado direito da tela.

Seta para cima- Essa chave maximizará o aplicativo.

Seta para baixo- Essa chave minimizará o aplicativo.

Conclusão

É assim que você pode usar o tela dividida em seu tablet Samsung Galaxy S8. se você é novo no One UI da Samsung e não sabe como usar a tela dividida em seu tablet, seguindo as etapas acima, você poderá usar a tela dividida em seu tablet Samsung Galaxy S8.

