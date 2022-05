O alumínio tem a tendência de escurecer, manchar, ficar com aspecto de velho e com sujeira com o passar do tempo, mesmo que esteja guardado. Por isso hoje, vamos ensinar como usar bicarbonato e limão para limpar alumínio.

Se você perceber em sua casa, não somente as panelas, chaleiras, bandejas e talheres são feitos de alumínio, mas também janelas e persianas, além de alguns móveis da casa.

Na sua cozinha, objetos de uso constante que são produzidos com alumínio, com o passar do tempo, passam a parecer bem velhos e sujos, mesmo lavando constantemente com água e detergente neutro, que é o recomendado. Assim, note que, esses itens feitos de alumínio que ficam guardados, também mancham e ficam escuros.

No caso das janelas, persianas e outras armações produzidas nesse material, existe a tendência de ficarem manchadas e escurecer com o passar do tempo. A justificativa para esta situação é de que elas escurecem por ficarem expostas às intempéries do tempo: chuva, sol, poeira, entre outros.

Por que os objetos de alumínio ficam escurecidos e com aparência de algo velho ou sujo?

Saiba que o alumínio é um metal que reage com o oxigênio existente no ar, formando o óxido de alumínio. Assim, esta reação é favorecida em ambientes quentes e úmidos, como no Brasil.

O óxido de alumínio se manifesta em uma camada cinza e opaca, que se estabelece ao redor dos objetos deste material. Esta é somente uma das desvantagens de se usar o alumínio.

Porém, é preciso considerar todos os seus benefícios, como a resistência, a durabilidade e a relação custo-benefício, que faz com que este material continue sendo usado, e muito, na produção de objetos e aberturas. Além disso, o alumínio é de fácil e rápida manutenção.

Como escolher os produtos certos para limpar o alumínio?

Você precisa escolher os produtos corretos para fazer a limpeza do alumínio, pois, caso contrário, poderão aparecer manchas que não saem mais!

Entre os produtos que NÃO devem ser usados para limpar alumínio, temos:

Ácido muriático;

Soda cáustica;

Produtos que contém cloro, éter e acetonas;

Derivados de petróleo, como querosene ou gasolina;

Palhas de aço e esponjas muito abrasivas.

Todos esses produtos riscam o alumínio de forma permanente.

Mas, existem ótimos produtos que podem limpar o alumínio de forma prática e rápida. Entre eles, tem-se:

Vinagre;

Bicarbonato;

Limão;

Produtos chamados “limpa alumínio” ou saponáceos cremosos. Mas, lembre-se: esses produtos não devem conter solventes e nem metais pesados em sua composição.

Além disso, você deve, também, sempre que limpar o alumínio, secar muito bem para evitar a oxidação das peças.

Como limpar os diversos tipos de alumínio?

Alumínio manchado

Para tirar manchas de alumínio, utilize água morna com detergente neutro e uma esponja macia. Mas, se a mancha for resistente, utilize limão com bicarbonato de sódio.

Alumínio queimado

Os restos de comida queimada podem ser retirados levando ao fogo a panela com água. Deixe ferver por 10 minutos. Logo após, retire os restos de comida com uma espátula, que sairá com facilidade. Se todos os restos de comida não saírem, você pode repetir o processo até a panela ficar limpa.

Limpando alumínio usando limão

Para usar limão na limpeza de objetos de alumínio, você pode fazer de duas maneiras:

Usando o suco de limão com água fria e deixando os objetos de alumínio de molho por algum tempo;

Usar rodelas de limão na água, além de deixar os objetos de alumínio de molho por 10 a 15 minutos.

Seja de qual forma você utilizar o limão, enxágue bem os objetos de alumínio e seque com um pano limpo.

Limpando alumínio usando bicarbonato de sódio

Para limpar o alumínio usando bicarbonato, você deve acrescentar duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio no detergente neutro. Dessa forma, coloque a mistura na esponja e limpando as peças, tirando a oxidação.

Você também pode usar o bicarbonato de sódio para retirar restos de comida das panelas. Para isso, deixe a panela de molho com água e 1 colher de sopa de bicarbonato e algumas gotas de detergente.

Por fim, outra opção é utilizar o bicarbonato de sódio em forma de pó, colocando ele seco em cima da esponja para limpar as peças de alumínio.

Dessa forma, limpe e conserve tudo o que possui alumínio em sua casa. Vale a pena o investimento, mesmo que a oxidação aconteça, pois é fácil e rápido para limpar.

Viu como pode ser bem simples e prático usar bicarbonato e limão para limpar alumínio? É uma forma de deixar tudo brilhando e, assim, não gastar muito!