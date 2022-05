Como usar o modo Vanish no Instagram 2022 (funcionando)

O Vanish Mode é um dos melhores recursos do Instagram. Foi adicionado em 2021 e já se tornou muito popular. Modo Desaparecer permite que o usuário esconda suas mensagens ou bate-papos depois de ser visto. Essa é uma opção útil se você deseja manter sua conversa privada e protegida de capturas de tela.

O que é o modo Vanish?

O Vanish Mode é um novo recurso do Instagram que permite ocultar suas mensagens ou bate-papos depois de vê-los. As mensagens autodestrutivas no Snapchat são semelhantes a isso. É útil para pessoas que desejam que suas mensagens sejam privadas ou visíveis apenas por um tempo limitado.

Existem muitas razões pelas quais as pessoas usam o Vanish Mode no Instagram com tanta frequência. A maioria dos usuários deseja manter suas mensagens privadas ou visíveis apenas por um determinado período. Ou talvez eles queiram evitar que suas mensagens sejam salvas no telefone de outra pessoa.

Como usar o modo Vanish no Instagram 2022

Aqui está um guia passo a passo sobre como usar o Vanish Mode no Instagram:

Para usar o modo Vanish, abra um bater papo com a pessoa com quem você quer falar.

Em seguida, deslize de baixo para cima na tela. Isso vai trazer à tona Menu do modo de desaparecimento.

Toque em “Desaparecer” para ativar o modo Vanish.

Assim que o modo Vanish estiver ativado, todas as suas mensagens desaparecerão após serem vistas. Isso inclui mensagens de texto, fotos, vídeos e até GIFs.

Desative o modo Vanish no Instagram

Para desativar o modo Vanish, deslize de baixo para cima na tela (Como você fez antes) e toque no botão “Desaparecer” opção novamente.

O modo Vanish não funciona com bate-papos em grupo Observe que o modo Vanish funciona apenas em bate-papos individuais. Também não funciona com bate-papos em grupo ou pessoas que não têm o Modo Vanish ativado. Portanto, se você quiser manter sua conversa privada, certifique-se de ativar o Vanish Mode para você e para a pessoa com quem está falando.

Conclusão

Esperamos que como usar o modo de desaparecimento no guia do Instagram tenha sido útil! É uma ótima maneira de manter suas conversas privadas e protegidas de capturas de tela. Experimente hoje e deixe-nos saber o que você pensa nos comentários abaixo.

