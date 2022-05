Company Hero abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Company Hero, plataforma de formalização de empresas, abre novas posições de trabalho pelo país. As vagas abrangem o setor tecnológico da companhia e podem se candidatar profissionais de qualquer cidade brasileira, pois os cargos serão exercidos de maneira remota. Veja as funções e informações sobre como se candidatar.

Company Hero anuncia novas posições de trabalho

Fundada no ano de 2016, a Company Hero é especialista em soluções de escritórios virtuais, através de uma plataforma, a companhia consegue unir pequenos negócios, advogados e contadores de forma totalmente online. Buscando profissionais que se identificam com o perfil da empresa e atendam a todos os requisitos, foi aberto um novo processo seletivo. Acompanhe as vagas em aberto para se candidatar:

UI/UX Designer – Remoto/São Paulo;

Tech Lead – Remoto;

Contas a Receber Real Leader – São Paulo;

Product Manager – Remoto;

DevOps – São Paulo e Remoto;

Coordenadores de legalizações – São Paulo;

Closer – Remoto/São Paulo;

Representante Business Development – São Paulo;

Analista de Testes QA nível Júnior – Remoto;

Analistas de Pré Vendas BDR – São Paulo;

Analistas de Legalização Pleno – São Paulo;

Analistas de Customer Success nível Pleno – Remoto;

Analistas de Atendimentos – Salvador/Remoto;

Analistas de Atendimentos – Barueri/Remoto.

Os novos recebem salários fixos e vários benefícios, que incluem: vale transporte, vale alimentação, equipamentos para home office, horários de segunda a sexta, férias flexíveis e remuneradas, benefício saúde, aporte mensal, previdência privada, premiação quadrimestral, Day off, gympass, ótimo ambiente de trabalho e atuação com grupo jovem e internacional.

Como se candidatar

Quer ocupar uma das posições da companhia Company Hero? Para se candidatar os interessados devem atender a todas as exigências da função que pretende ocupar e se inscrever de forma online do site de participação.

