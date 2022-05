Concurso 2478 da Mega-Sena: prêmio acumulado chama atenção dos apostadores; confira

Você aproveitou a última extração da “Mega-Sena da Fortuna”, que aconteceu neste sábado (30) para tentar receber um prêmio milionário da loteria? Pois, fique sabendo que nenhuma aposta registrada acertou os seis números sorteados. Assim, a premiação de 48 milhões de reais acabou acumulando para o concurso 2478. Saiba mais detalhes na matéria deste domingo (01) do Notícias Concursos.

A saber, as dezenas sorteadas no concurso 2477 da Mega-Sena foram os seguintes: 20 – 33 – 37 – 38 – 49 – 50. Assim, o próximo sorteio dessa modalidade da loteria será realizado na próxima quarta-feira (04), voltando a ter frequência de duas vezes por semana. A premiação total para o concurso 2478 é de 60 milhões de reais e a corrida para o grande prêmio está marcada para começar às 20h, horário de Brasília.

Detalhes do concurso 2477

Mesmo não tendo ganhadores na faixa principal, a modalidade teve vários ganhadores, sendo que 10 apostas acertaram as cinco dezenas, ganhando 95.131,71 reais cada. Enquanto isso, os apostadores que acertaram quatro números ganharam 1.277,54 reais cada.

Como apostar na Mega-Sena para o próximo concurso

Em uma partida da Mega-Sena, seis números são sorteados aleatoriamente de um total de 60 dezenas possíveis. Quem acertar as seis ganha o prêmio principal, mas também é possível levar um dinheirinho para casa, acertando cinco ou quatro números.

As chances de ganhar nessa modalidade são muito baixas, pois são cerca de 1 em 50 milhões a probabilidade de se tornar um milionário. Mas existem maneiras de aumentar essas chances, diminuindo as estatísticas para 1 em 10.000 de ganhar.

No volante, você encontrará 60 números para escolher. Para uma única aposta, basta escolher seis dezenas e acertá-las para receber o prêmio total. Mas, para quem deseja potencializar as probabilidades para o concurso 2478, você pode usar o desdobramento da loteria, permitindo escolher até 15 números para compor seu jogo. Quanto mais números você escolher, mais perto estará da bolada da Mega-Sena na quarta-feira. Sem contar com o bolão da Caixa, que também é uma maneira de facilitar o caminho para a vida milionária.

