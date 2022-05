Concurso ANATEL: Edital é solicitado com 374 vagas

A expectativa de novo edital de concurso público da Agência Nacional de Telecomunicações (Concurso ANATEL) é grande. O órgão confirmou que efetuou o pedido de realização de um novo certame para o preenchimento de 374 vagas.

A Anatel solicitou, ao todo, um total de 374 vagas, o mesmo quantitativo de cargos vagos no momento na Agência. As vagas foram pleiteadas para quatro cargos, distribuídas da seguinte maneira:

analista administrativo (49 vagas);

especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações (114);

técnico administrativo (110); e

técnico em regulação de serviços públicos de telecomunicações (101).

No que se refere a necessidade de abertura de um novo concurso, a ANATEL explicou que não tem o quadro de servidores completo, conforme previsto na Lei nº 10.871/2004.

“Paulatinamente, o quadro de pessoal tem enfrentado decréscimos significativos apesar do fortalecimento de capacidade institucional que o setor de telecomunicações exige”, disse a Anatel.

O concurso ANATEL

O último pedido de concurso da ANATEL 2021 foi feito para os cargos de Analista Administrativo, Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações, Técnico Administrativo e Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações.

O salário de técnico-administrativo tem remuneração de R$ 7.474,67. Para técnico em regulação, a remuneração é de R$7.846,37.

A remuneração de analista e especialista chega a R$14.265,57 e R$15.516,12, respectivamente. As remunerações já contam com o auxílio-alimentação de R$458.

Últimos concursos da ANATEL

2014

Em 2014, a Agência abriu seu último concurso. Na ocasião foram oferecidas 100 vagas, sendo 20 para técnico administrativo, nas áreas de Administração e Comunicação. Além disso, foram oferecidas 12 vagas para técnico em regulação de serviços de telecomunicação.

O restante das vagas foram para analista administrativo (20) nas áreas de Arquitetura, Direito e Engenharia Civil; e especialista em regulação de serviços de telecomunicação (48) nas especialidades de Economia, Contabilidade, entre outras.

2012

Em 2012, a ANATEL abriu edital de concurso para um total de 46 vagas, com 42 oportunidades para o cargo de Técnico e 04 para Analista Administrativo. As oportunidades foram destinadas as cidades de Brasília (DF), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Goiânia (GO), Maceió (AL), Recife (PE) e São Paulo (SP).

A organização foi do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Os candidatos de Analista Administrativo passaram por avaliações objetivas, discursiva e avaliação de títulos. Se aprovado, o candidato ainda deverá passar por Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório.

Já os inscritos no cargo de Técnico Administrativo realizaram provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.

Em ambos os casos a prova objetiva contou com 120 questões, tendo valor máximo de 120,0 pontos.