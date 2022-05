Concurso Educação SEE PE 2022: Secretário confirma editais com mais de 3 mil vagas

A Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso SEE PE 2022) em breve.

O secretário de Educação do Estado, Marcelo Barros, confirmou que o novo concurso para pasta terá dois editais publicados. Um dos documentos será para professores com cerca de 2.900 vagas e o outro para analistas e assistentes educacionais com mais de 500 oportunidades.

“Quando planejamos o concurso pensamos em um edital único com vagas para professores, analistas e assistentes educacionais. Mas, ao fazer uma análise mais precisa, percebemos que o ideal seriam dois editais: um para seleção de professores e outro para seleção de analistas e assistentes educacionais. Então serão dois editais,” disse o secretário via redes sociais.

Segundo informações do gestor da pasta, os editais trarão datas diferentes para as provas. Assim, os candidatos poderão se inscrever para mais de um cargo.

“Dessa forma, daremos mais oportunidades já que será possível se inscrever nos dois concursos. Também estamos realizando um planejamento para que a aplicação das provas aconteça em todas as regiões do estado”, afirmou Marcelo Barros.

O Secretário revelou que ainda não há um prazo exato para os editais. “Mas estamos trabalhando para publicá-los o mais rápido possível”, concluiu o secretário.

O novo edital da pasta será para um preenchimento de 3.686 vagas efetivas, em cargos de ensino médio e superior. Em fevereiro, o Cebraspe foi confirmado como banca do certame.

A dispensa de licitação que confirma a banca foi divulgada no Diário Oficial do dia 22 de fevereiro. O Cebraspe terá a responsabilidade de receber as inscrições em seu site, viabilizar e aplicar as etapas do concurso Educação PE, como as provas objetivas.

O governo do Estado anunciou a abertura de novas vagas por meio de certame em outubro. O novo edital de concurso SEE-PE vai abrir vagas para Professores. As oportunidades serão oferecidas nas disciplinas da Educação Básica, Profissional, Educação Especial e para o Conservatório Pernambuco de Música. Além das vagas para docentes, serão ofertadas oportunidades para analistas e assistentes educacionais.

A confirmação de abertura do concurso SEE-PE veio por meio de Paulo Câmara, governador do estado de Pernambuco. Além dele, o secretário de Educação e Esportes, Marcelo Barros, também confirmou o concurso. O evento aconteceu no Palácio do Campo das Princesas.

O concurso SEE-PE visa trazer um reforço ao quadro da SEE para contribuir com a rede de ensino a longo prazo. Além disso, a ideia é que as vagas dos novos concursados preencham as saídas dos servidores que se aposentaram ou se afastaram de forma permanente.

De acordo com Marcelo Barros, Secretário de Educação, as vagas do concurso SEE-PE serão distribuídas para todos os municípios do estado.

“Este é o maior concurso da história da Secretaria e possibilitará a oferta de vagas em todos os municípios do território estadual. Esta é uma excelente oportunidade para os cidadãos ingressarem no time de profissionais de educação que mais se destaca no Brasil”, disse Marcelo Barros.

Último concurso Educação PE

O último edital de concurso público da Secretaria de Educação de Pernambuco foi divulgado em dezembro de 2015. De acordo com informações da pasta, a seleção abriu 3 mil vagas, mas até a homologação do resultado, foram mais de 4 mil convocados, ou seja, a SEE-PE convocou excedentes (aprovados no cadastro de reserva) durante o prazo de validade do concurso.

O último concurso contou com 3 mil vagas para carreira de professor, distribuídas entre três editais: um para a Educação Especial, um para a Educação Básica e outro para a Educação Profissional.

Para a Educação Especial, o edital contou com 342 vagas, sendo 79 para o nível superior e 263 para o nível médio (magistério). Já para a Educação Básica e Profissional foram ofertadas 2.458 e 200 vagas, respectivamente, todas de nível superior.

O concurso, organizado pela Fundação Getúlio Vargas, contou com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e a análise de títulos, somente de caráter classificatório.

A prova de múltipla escolha contou com 40 questões (para professor de Português) ou 50 questões (para as demais especialidades), distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa; Conhecimentos Pedagógicos; e Conhecimentos Específicos.

O concurso ainda contou com prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para professores de Português, na qual os participantes tiveram que fazer uma redação dissertativa-argumentativa. Houve, ainda, uma prova prática (somente para as áreas de Libras e Braille, da Educação Especial).