Concurso Guarda Municipal de Vila Velha ES: prefeito autoriza escolha da banca organizadora

Edital ofertará vagas para homens e mulheres na segurança pública de Vila Velha

No estado do Espírito Santo, o Prefeito de Villa Velha, Arnaldinho Borgo, autorizou a contratação da banca organizadora para o novo edital de concurso público para Guarda Municipal. O anúncio aconteceu durante uma solenidade que marcou a comemoração dos 487 anos da cidade.

“O prefeito autorizou o envio do projeto de lei para a Câmara Municipal aumentando o número do efetivo da Guarda, podendo chegar a mais 120 (60 +60), além da contratação da empresa que fará o edital para o concurso público. O concurso irá oferecer 60 vagas para chamamento imediato e 60 para cadastro de reserva. As demais informações estarão disponíveis quando publicado o edital”, disse.

A expectativa é que esse edital seja publicado no segundo semestre de 2022.

Último concurso Guarda de Vila Velha ES

O último concurso foi realizado em 2014, quando ofertou 100 vagas mais cadastro reserva. O edital exigia o ensino médio completo e o salário ofertado girava em torno de R$1.188 com adicional de 30% por periculosidade, além de escala extra para quem cumprisse 40 horas semanais.

Prova objetiva com 50 questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos;

Teste de aptidão física (TAF);

Avaliação psicológica;

Investigação de idoneidade moral; e

Curso de formação.

Atribuições

I – zelar pelas instalações e equipamentos disponíveis em seu setor; II – orientar os subordinados quanto ao trato com o público, apresentação individual, continência, postura profissional adequada, pontualidade, assiduidade e cumprimento das ordens legais e regulamentares; III – verificar constantemente a apresentação individual, bem como o uso correto do uniforme e equipamentos e de seus subordinados; IV – participar aos superiores hierárquicos quaisquer irregularidades de que venha a ter conhecimento; V – levar ao conhecimento de seu superior, depois de apuradas, todas as ocorrências que não lhe seja possível resolver; VI – encaminhar imediatamente ao superior os documentos ou medidas que dependam de sua decisão; VII – encaminhar ao seu superior o Guarda Civil Municipal que apresentar problemas de ordem pessoal ou de baixo rendimento profissional; VIII – orientar e fiscalizar os Guardas Civis Municipais sob sua responsabilidade na execução das ordens e determinações superiores; entre outras atividades.