Concurso Perícia SE 2022: Governador autoriza edital com 57 vagas

Um novo edital de concurso público da Perícia do Estado de Sergipe foi autorizado. O Governador do Estado, Belivaldo Chagas, concedeu o aval do certame para o preenchimento de 57 vagas em cinco cargos.

O chefe do executivo estadual, por meio das redes sociais, anunciou a abertura de nova seleção. Além disso, confirmou que o edital de concurso já está em elaboração.

“Autorizado concurso público para a Segurança Pública de Sergipe! O edital já está sendo elaborado para que o certame seja realizado o mais breve possível”, diz o governador.

De acordo com o documento de autorização do concurso, o edital vai contar com vagas para Agente Técnico de Necropsia, Papiloscopista, Perito Criminalístico, Perito Médico Legal e Perito Odonto Legal.

Os cargos do concurso da Perícia-SE estão confirmados. No entanto, a distribuição das vagas para cada função ainda não foi divulgada. Mais informações devem ser informadas em breve.

No ano de 2020, o concurso público da Perícia-SE chegou a ser autorizado. No entanto, o certame não foi publicado oficialmente. Na oportunidade, foi informado que a Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp) iria realizar o estudo das vagas e demais preparativos do certame.

Último concurso Perícia SE

O último edital de concurso público da Perícia-SE foi aberto em 2014, ou seja, há seis anos. Na ocasião, o edital trouxe 34 vagas para cargos de ensino médio e superior.

O edital contou com oportunidades para os cargos de agente técnico de necropsia e papiloscopista. A exigência dos cargos foi de nível médio, com salários de R$1.689.

Além disso, o edital trouxe vagas para Perito (áreas criminalístico, médico-legal e odonto-legista). A exigência foi de nível superior. Os salários chegaram a R$4.102.

A FUNCAB organizou o edital do concurso, que contou com provas objetivas. Para peritos, houve, ainda, avaliação de títulos. Ao final do processo, os aprovados realizaram o curso de formação na Academia de Polícia Civil do Sergipe.