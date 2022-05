Concurso PM AP 2022: Editais para Oficiais tem comissão formada

A Polícia Militar do Estado do Amapá vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PM AP 2022) para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). O Governo do Estado iniciou os preparativos de um novo certame para a carreira com a formação da comissão organizadora do certame.

Os nomes dos servidores que compõe o grupo de trabalho foram publicados no Diário Oficial do Estado. A comissão organizadora terá missão de elaborar o projeto executivo do concurso PM AP, auxiliar na contratação da banca organizadora, acompanhar e coordenar as atividades da seleção.

Seja como for, ainda não foram divulgadas informações a respeito sobre as vagas do concurso. Além disso, especialidades e prazos do edital e provas ainda não são conhecidos. A expectativa é que a comissão organizadora defina esses detalhes em breve.

Último concurso PM AP

O último edital de concurso público da Polícia Militar do Amapá para Oficiais foi aberto no ano de 2018, quando foram abertas 24 vagas para o quadro de Saúde. Desse total, 10 foram para preenchimento imediato e 14 em cadastro reserva, para contratação conforme necessidade.

As vagas do concurso foram distribuídas entre as especialidades de Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Odontólogo, Médico Nas Especialidades De Clínico Geral, Cardiologia, Ginecologia, Ortopedista, Pediatria e Psiquiatra.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisou possuir nível superior completo na área. A Fundação Carlos Chagas (FCC) organizou o certame.

O concurso contou com prova objetiva; exame documental; exame de capacidade física e testes de avaliação e aptidão física; exame de saúde; teste de avaliação psicológica; e investigação social e sindicância da vida pregressa.

Na prova objetiva do concurso PM-AP, foram cobradas 50 questões, sendo dez de Língua Portuguesa e 40 de Conhecimentos Específicos.

Para o novo concurso público da corporação, a expectativa é que a estrutura seja mantida.