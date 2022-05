Concurso Prefeitura de Cuiabá – MT: prefeito confirma 118 vagas para Limpurb

No estado do Mato Grosso, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público em breve. O edital tem por objetivo preencher 118 vagas em cargos de nível médio e superior na Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb).

A estimativa é que sejam abertas vagas para auxiliar administrativo de serviços funerários, auxiliar de topógrafo, técnico administrativo, e auxiliar de atendimento de emplacamento urbano (edital em andamento).

“O edital está em preparação e também vai ofertar vagas para técnico de segurança do trabalho, projetista, advogado, analista de tecnologia, engenheiro florestal, civil, sanitarista e eletricista, analista de gestão pública, auditor interno, analista de recursos humanos e arquiteto”, completou Emanuel.

O chefe do poder executivo explicou que a abertura do concurso da Prefeitura de Cuiabá/MT é resultado de um acordo firmado com o Ministério Público do Estado (MPE MT) via Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

A seleção já tem banca organizadora escolhida e será o Instituto Nacional de Seleção e Concurso (Selecon). A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as

necessidades da administração.

“Assinamos um acordo com o MPE, por meio da juíza Célia Regina Vidotti e do promotor Gustavo Dantas Ferraz, e vamos cumprir mais esse compromisso. O último processo seletivo para a Limpurb foi realizado em 2016, quando ainda era Secretaria de Serviços Urbanos. Agora, vamos fazer o concurso que vai ajudar a suprir a demanda administrativa da empresa pública”, pontuou o prefeito.

A Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) tem como finalidade a prestação de serviços de limpeza urbana, jardinagem, paisagismo, manutenção, conservação e reparos de bens públicos do município.

A expectativa é que esse edital seja publicado ainda no segundo semestre de 2022.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT

: Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT Banca organizadora : Instituto Nacional de Seleção e Concurso (Selecon)

: Instituto Nacional de Seleção e Concurso (Selecon) Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 118

: 118 Remuneração : a definir

: a definir Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição : a definir

: a definir Provas : a definir

: a definir Situação: autorizado