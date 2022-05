Concurso Prefeitura de Mendes – RJ encerra inscrições nesta sexta-feira (06)

A Prefeitura Municipal de Mendes/RJ encerra inscrições nesta sexta-feira (06). O edital de concurso público tem por objetivo preencher 66 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor I – Educação Física (5 vagas); Professor I – Geografia (3 vagas); Professor I – História (1 vaga); Professor I – Língua Inglesa (5 vagas); Professor I – Língua Portuguesa (2 vagas); Psicólogo Escolar (4 vagas); Merendeira; Monitor de Transporte Escolar; Professor II (20 vagas); Professor Pedagogo (7 vagas); Professor I – Artes (5 vagas); Professor I – Matemática (2 vagas); Mediador Escolar (5 vagas); Professor I – Ciências Biológicas (2 vagas); Auxiliar de Creche (2 vagas); e Inspetor de Alunos (3 vagas).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.212,00 e R$ 2.480,43, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59 do dia 6 de maio de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora INCP. O valor da inscrição oscila entre R$40,00 a R$85,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, estatuto servidor, conhecimentos gerais e locais, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos;

Avaliação Médica Admissional (caráter eliminatório);

Prova de títulos, conforme critérios especificados no edital caráter classificatório;

Checagem de Pré-Requisitos e Comprovação de Documentos.

As avaliações serão aplicadas nos dias 11 e/ou 12 de junho de 2022. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2022